Генпрокуратура намерена конфисковать имущество экс-замминистра обороны Иванова

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Генеральная прокуратура РФ осуществляет надзор за расследованием уголовных дел в отношении бывшего заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова. Ведомство приступило к подготовке материалов для конфискации его активов, очевидно имеющих коррупционное происхождение.
Речь, в частности, идёт о старинном особняке в центре Москвы, который зарегистрирован на компанию «Дворянское гнездо», об имении на берегу Волги, целом парке автомобилей иностранного производства и десятках миллионов рублей, передаёт «Коммерсант».
Басманный районный суд города Москвы до конца декабря продлил арест, наложенный на имущество бывшего чиновника Минобороны. Вопрос о конфискации имущества Иванова активно прорабатывается Генпрокуратурой. Обычно ведомству хватает нескольких судебных заседаний для того, чтобы обратить подозрительные активы в доход государства.
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