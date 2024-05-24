«Зеленоградский Чикатило» Гриценко почти год служит на СВО

Фото: iStock/Dmitry Belyaev
Серийный убийца Юрий Гриценко, которого называют «Зеленоградский Чикатило», вышел из тюрьмы еще в прошлом году. Об этом информирует Regions.
Уточняется, что покинуть колонию ему удалось благодаря заключению контракта в сентябре 2023 года. После чего маньяк отправился в зону проведения специальной военной операции, сообщает источник.
Ранее стало известно, что Юрий Гриценко может оказаться на свободе уже 14 июня. За двадцать два года нахождения в колонии он не изменился: пытался устроить бунт и бросался на других зэков.
Напомним, первое убийство бывший милиционер, который был уволен за пьянку, совершил в 1993 году: забил до смерти проститутку сковородкой. Его осудили на 9 лет. Вышел по УДО в конце 2000 года. Затем началась серия нападений. Он выжидал жертв в Зеленоградском лесопарке, а после наносил им удары молотком. Задержать его получилось 19 ноября 2001 года водителю автобуса.
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Ранее стало известно, что Юрий Гриценко может оказаться на свободе уже 14 июня. За двадцать два года нахождения в колонии он не изменился: пытался устроить бунт и бросался на других зэков.
Напомним, первое убийство бывший милиционер, который был уволен за пьянку, совершил в 1993 году: забил до смерти проститутку сковородкой. Его осудили на 9 лет. Вышел по УДО в конце 2000 года. Затем началась серия нападений. Он выжидал жертв в Зеленоградском лесопарке, а после наносил им удары молотком. Задержать его получилось 19 ноября 2001 года водителю автобуса.
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Екатерина Коршунова