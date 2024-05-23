СК: алтайский маньяк Манишин участвовал в расследовании одного из своих убийств

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Алтайский маньяк Виталий Манишин принимал участие в расследовании одного из своих убийств еще до задержания. Об этом журналистам сообщил следователь по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления СК РФ по Алтайскому краю Иван Зеленский.
Отмечается, что Манишин, который в те годы занимал должность директора совхоза в Калманском районе Алтайского края, привлекался следствием в качестве понятого. Он довез сотрудников правоохранительных органов до места обнаружения одной из своих жертв на машине и расписался в протоколе.
Его причастность к этому и десяти другим преступлениям установили только в прошлом году. Уточняется, что скоро 53-летний преступник предстанет перед судом.
Согласно информации следствия, на счету у Манишина одиннадцать убийств и изнасилований, первое преступление он совершил в 1989 году.
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Его причастность к этому и десяти другим преступлениям установили только в прошлом году. Уточняется, что скоро 53-летний преступник предстанет перед судом.
Согласно информации следствия, на счету у Манишина одиннадцать убийств и изнасилований, первое преступление он совершил в 1989 году.
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Екатерина Коршунова