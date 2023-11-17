Женщина погибла при пожаре в квартире на северо-востоке Москвы

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Женщина погибла при возгорании квартиры в многоэтажном жилом доме на северо-востоке Москвы. Об этом сообщает столичная прокуратура.
«По предварительной информации, в квартире жилого дома в Игарском проезде произошел пожар, после тушения которого обнаружено тело женщины», - говорится в сообщении ведомства.
В настоящее время открытое горение уже ликвидировано. Сотрудники МЧС обследуют соседние квартиры.
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Элина Позднякова