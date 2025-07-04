Женщина связала малолетнюю девочку в Красноярске, заподозрив ее в краже самоката
Малолетнюю девочку связала женщина в Красноярске, заподозрив ее в краже самоката у своего 13-летнего сына. Как пишут СМИ, мальчик прибежал домой, рассказав матери о том, что 10-летняя школьница якобы украла его самокат.
В результате красноярка связала ребенку руки, чтобы задержать до приезда полиции. Очевидцы уговорили женщину отпустить девочку Полину, однако у той остались синяки с ссадинами.
Правоохранители сейчас проводят проверку по факту инцидента. Пострадавшую направили на судмедэкспертизу.
Перед этим стало известно, что женщину из Кабардино-Балкарии подозревают в финансировании террористов. Фигурантка уголовного дела находится в международном розыске.