Женщина связала малолетнюю девочку в Красноярске, заподозрив ее в краже самоката

Фото: istockphoto/Dzurag

Малолетнюю девочку связала женщина в Красноярске, заподозрив ее в краже самоката у своего 13-летнего сына. Как пишут СМИ, мальчик прибежал домой, рассказав матери о том, что 10-летняя школьница якобы украла его самокат.



В результате красноярка связала ребенку руки, чтобы задержать до приезда полиции. Очевидцы уговорили женщину отпустить девочку Полину, однако у той остались синяки с ссадинами.

Правоохранители сейчас проводят проверку по факту инцидента. Пострадавшую направили на судмедэкспертизу.

Перед этим стало известно, что женщину из Кабардино-Балкарии подозревают в финансировании террористов. Фигурантка уголовного дела находится в международном розыске.

Никита Кротов

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