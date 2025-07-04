Жительницу КБР подозревают в финансировании террористов, сообщили в СК

04 июля 2025, 13:44

Жительницу КБР подозревают в передаче денег террористам

Фото: istockphoto/blinow61

В финансировании запрещенной в России террористической организации подозревают жительницу Кабардино-Балкарии. Об этом в пятницу, 4 июля, сообщило региональное СУСК РФ.





Следователи считают, что фигурантка перевела 105 тысяч рублей террористам с помощью банковского приложения в 2018 году.



