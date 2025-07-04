Жительницу КБР подозревают в финансировании террористов, сообщили в СК
Жительницу КБР подозревают в передаче денег террористам
В финансировании запрещенной в России террористической организации подозревают жительницу Кабардино-Балкарии. Об этом в пятницу, 4 июля, сообщило региональное СУСК РФ.
Следователи считают, что фигурантка перевела 105 тысяч рублей террористам с помощью банковского приложения в 2018 году.
«Ранее в отношении женщины было возбуждено уголовное дело о совершении преступления террористической направленности, по которому ей было заочно предъявлено обвинение и заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, после чего она была объявлена в международный розыск», — добавили в ведомстве.Правоохранители заключили, что женщине грозит до 15 лет лишения свободы по статье о финансировании террористов.