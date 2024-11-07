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Женщине предложили отправиться на СВО за кражу 29 пачек масла

Baza: Жительнице Нижнего Новгорода за кражу 29 пачек масла предложили отправиться на СВО
Фото: iStock/Dzurag

Фото: iStock/Dzurag

Жительнице Нижнего Новгорода, укравшей 29 пачек масла из супермаркета, на допросе в полицейском участке предложили подписать контракт с Минобороны, пишет Baza.


Правонарушение произошло 6 ноября, вечером женщина совершила кражу 29 пачек масла из магазина «Пятерочка». В скором времени ее поймали и доставили в отделение полиции. Преступницей оказалась 33-летняя Екатерина У. Во время допроса ей предложили подписать контракт с Минобороны и поехать на СВО, но женщина отказалась.

Ранее в СМИ появлялась информация о предложениях в полицейских участках Нижнего Новгорода отправиться на СВО женщинам. Подобные предложения поступили 27-летней Анне Б., которая совершила кражу банковской карты и потратила с нее чуть менее 30 тысяч рублей, и 44-летней Юлии, которой вменялось присвоение чужой заработной платы. Обе женщины отказались. Сообщается, что сотрудники правоохранительных органов имеют право предлагать задержанным подписывать контракты, но случаи таких предложений женщинам ранее не отмечались, передает Telegram-канал.

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В Пушкине задержали двух мужчин, открывших стрельбу из окна многоэтажки
07 ноября 2024, 17:06

Двух мужчин, устроивших стрельбу из окна одного из многоквартирных домов в Пушкине, задержали полицейские при поддержке сотрудников СОБР «Булат» подмосковной Росгвардии, сообщает пресс-служба ведомства.
«В полицию поступило сообщение о стрельбе из окна квартиры на улице Просвещение. Правоохранители поднялись в квартиру и задержали там двух 37-летних мужчин. По внешним признакам, задержанные находились в состоянии алкогольного опьянения», — говорится в сообщении.
В квартире, откуда велась стрельба, правоохранители обнаружили автомат Калашникова и гильзы.

Против задержанных заведено уголовное дело, обнаруженное оружие и гильзы отправлены на экспертизу.

В результате происшествия никто не пострадал.

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#пушкино
#стрельба
#росгвардия
#полиция
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Более 10 человек отравились грибами в Геленджике
07 ноября 2024, 14:54

Фото: iStock/Koldunova_Anna

Массовое отравление ложными лесными рыжиками и опятами зафиксировано в Геленджике, пострадали более 10 человек. Об этом сообщает Mash.
По данным издания, в больницу за медицинской помощью обратились более 10 человек, в том числе 77-летний мужчина и беременная женщина. В настоящее время три пациента находятся в реанимации. У всех пострадавших наблюдаются симптомы почечной и печёночной недостаточности. Врачи пытаются стабилизировать состояние людей.

По словам пострадавших, они думали, что собрали в лесу рыжики и опята. Однако грибы оказались ложными. После употребления их в пищу люди начали себя плохо чувствовать.

Ранее сообщалось, что житель Архангельска поужинал неизвестными грибами и попал в реанимацию в Санкт-Петербурге.

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Убил мать топором и пошел за сладостями: 15-летний школьник рассправился с матерью в Подмосковье, подробности
07 ноября 2024, 14:50

Фото: istockphoto/andriano_cz

В одной из деревень Сергиево-Посадского округа, а именно в Красной Сторожке, произошёл шокирующий случай: 15-летний школьник убил свою 48-летнюю мать, Александру Габбасову. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Жуткий инцидент в Красной Сторожке

Убийство произошло 6 ноября. По информации следственных органов, юноша напал на мать с топором в спальне, нанеся ей множество ударов. У Александры не было шансов выжить.

Фото: istockphoto/FOTOKITA

После совершения преступления подросток пошёл в магазин за шоколадками, а затем сам пришёл в отдел полиции, чтобы сдаться.

Причины и обстоятельства конфликта

Следователи продолжают выяснять причины трагедии. Известно, что у матери и сына были натянутые отношения, которые могли быть связаны с игровой зависимостью подростка.

Накануне убийства между ними произошёл скандал, в ходе которого мать отобрала у сына планшет и запретила ему играть в компьютерные игры.

Психологическое состояние подростка

Собеседники «РЕН ТВ» сообщили, что в последние дни мальчик жаловался на головные боли и проводил много времени за играми. Конфликт с матерью мог стать «триггером», который привёл его к страшному поступку.

Ругала за прогулы и отобрала планшет: Школьник зарубил мать топором в Сергиевом Посаде
Ругала за прогулы и отобрала планшет: Школьник зарубил мать топором в Сергиевом Посаде

Правовые последствия

По факту убийства возбуждено уголовное дело. Подросток является достаточно взрослым для уголовной ответственности.

Отметим, что в России она наступает с 16 лет, однако по определённым статьям, включая статью 105 (убийство), ответственность наступает с 14 лет. Ему может грозить до 15 лет лишения свободы, но окончательное решение будет зависеть от результатов психиатрической экспертизы.

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#ск рф
#конфликт
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В Подмосковье отчима-педофила разоблачили после разговора 4-летней девочки с куклой
07 ноября 2024, 14:25

Фото: iStock/Alberto Marrupe Gutierrez

В Подмосковье отчима-насильника удалось разоблачить благодаря игре его жертвы в куклы, сообщает mk.ru.
Девочка находилась у бабушки в гостях, когда ее мама случайно услышала разговор с игрушками о странной игре в чупа-чупс. В процессе беседы с ребенком выяснилось, что в такую игру ее заставлял играть 22-летний сожитель матери.

С октября 2023 года мужчина проживал совместно с ребенком и матерью, все это время он «играл» с девочкой в недетские игры. Окружающим отношения отчима и малышки казались идеальными. Мужчина забирал ребенка из детского садика, кормил и снимал прогулки на телефон.

В сентябре 2024 года мужчина сообщил знакомым, что сожительница с дочкой переехали жить к родителям. На самом деле, после того как мать узнала о растлении ее малолетней дочери она сразу обратилась в полицию. Мужчину вскоре задержали.

Родственники предполагаемого педофила считают, что он не мог совершить действий сексуального характера в отношении своей падчерицы, а заявление в полицию со стороны матери девочки может быть местью за переписку с другой женщиной, найденной в телефоне обвиняемого.

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#заявление
#насилие
#педофилия
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На Чукотке снесённый ветром гараж насмерть придавил бабушку и внучку
07 ноября 2024, 14:21

Фото: Фото : Прокуратура Чукотского автономного округа

В селе Нунлигран на Чукотке женщину и её внучку убило сорванной с места металлической гаражной конструкцией. Инцидент произошёл неподалёку от вертолётной площадки.
Женщина и её шестилетняя внучка ждали прибытия вертолёта примерно в 30 метрах от посадочной площадки, сообщает телеграм-канал SHOT. Порывом ветра металлическую конструкцию гаража сдуло и опрокинуло на бабушку и внучку. От полученных травм обе скончались на месте. По данному факту прокуратурой организована проверка.

Сначала предполагалось, что гараж оторвался из-за потока воздуха, возникшего в результате работы лопастей вертолётного винта, но в Дальневосточной транспортной прокуратуре сообщили, что эта версия не подтвердилась. Предварительно, гаражная конструкция не была должным образом закреплена, поэтому легко сместилась с места под сильным порывом ветра. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». Выясняются все обстоятельства трагедии.

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Цыгане вымогали деньги и угрожали подросткам в Волгоградской области
07 ноября 2024, 13:47

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

Цыгане вымогали деньги и угрожали подросткам в городе Волжском Волгоградской области. Об этом сообщает региональный СК. Возбуждено уголовное дело.
«6 ноября 2024 года в социальных медиа опубликованы кадры видеозаписи, на которых группа молодых людей на улице города Волжского совершают противоправные действия в отношении подростков. По сведениям автора публикации, фигуранты у несовершеннолетних, в том числе, вымогали денежные средства и высказывали в их адрес угрозы», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Ранее в Сети появилось видео, на котором видно как возле ТЦ «Планета Лета» толпа цыганских детей пристала к школьникам. Они требовали деньги и угрожали подросткам. Девушка достала телефон и начала снимать их на камеру, тогда к ней подошел взрослый цыган и потребовал удалить видео.

По данным СМИ, цыгане живут в рабочем посёлке. Родители детей уже неоднократно обращались в полицию по факту противоправных действий, но ничего не меняется.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве и вымогательстве.

В настоящее время следователи устанавливают преступников и выявляют обстоятельства инцидента, который был зафиксирован на камеру телефона. Для помощи в раскрытии данного преступления в Волжский выехали следователи-криминалисты областного управления СК РФ.

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В Москве у военного украли ноутбук и флешки, пока он был в Генштабе РФ
07 ноября 2024, 13:16

Фото: iStock/LuckyBusiness

У военного украли ноутбук и флешки из мини-отеля во время командировки в Москву, пока он ездил в Генштаб ВС РФ. Об этом сообщает Baza.
По данным издания, 36-летний Иван преподаёт на кафедре артиллерийской разведки Саратовского высшего командного училища. Он приехал в командировку Москву из Саратова. Товарищ посоветовал остановиться в мини-отеле на Садовой-Каретной улице.

4 ноября военный поехал в Генштаб ВС РФ, вернувшись он понял, что ключ от номера оставил на работе и поехал за ним обратно. Когда Иван все-таки попал в номер, то увидел, что его обокрали. Неизвестные вынесли из номера ноутбук и флешки. Сейчас полиция ищет грабителей.

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В Дагестане задержали спортивного комментатора Рамазана Рабаданова
07 ноября 2024, 12:17

Фото: iStock/Rawf8

В Дагестане задержали общественного деятеля и спортивного комментатора Рамазана Рабаданова. Об этом сообщил председатель Общественной наблюдательной комиссии республики Шамиль Хадулаев.
«Вчера вечером на улице Ленина был задержан мой друг и коллега, общественник Рамазан Рабаданов. По информации, которую он озвучил своей семье, к нему подошли люди и засунули ему в куртку гранату», — написал Хадулаев в своем Telegram-канале.

По его словам, в настоящее время Рабаданов находится в изоляторе временного содержания Махачкалы. Хадулаев предположил, что задержание общественного деятеля связано с его визитами в суды, где рассматриваются дело с погромом в аэропорту Махачкалы, который произошел в октябре.

Официально задержание Рабаданова не подтверждалось.

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СК: Мужчину задержали после проникновения в школу под Челябинском
07 ноября 2024, 11:40

Фото: istockphoto/Aramyan

Злоумышленника задержали после проникновения в школу под Челябинском, проинформировали в СК. В ведомстве уточнили, что мужчина попытался выхватить нож из рук работника столовой, схватив его за руку. Начато уголовное производство по статье о покушении на убийство.
«Местный житель, имея умысел на убийство, схватил за руку работника столовой и попытался выхватить нож из его рук», — добавили следователи.
Инцидент произошел с утра, 7 ноября, когда фигурант ворвался в школьный хозблок. Его заперли в одном из помещений учебного заведения и вызвали полицию. Пострадавших нет, следователи разбираются в обстоятельствах произошедшего.

Известно, что 30-летний Руслан И. состоит на учете у психиатра.

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