Женщине предложили отправиться на СВО за кражу 29 пачек масла

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Жительнице Нижнего Новгорода, укравшей 29 пачек масла из супермаркета, на допросе в полицейском участке предложили подписать контракт с Минобороны, пишет Baza.
Правонарушение произошло 6 ноября, вечером женщина совершила кражу 29 пачек масла из магазина «Пятерочка». В скором времени ее поймали и доставили в отделение полиции. Преступницей оказалась 33-летняя Екатерина У. Во время допроса ей предложили подписать контракт с Минобороны и поехать на СВО, но женщина отказалась.
Ранее в СМИ появлялась информация о предложениях в полицейских участках Нижнего Новгорода отправиться на СВО женщинам. Подобные предложения поступили 27-летней Анне Б., которая совершила кражу банковской карты и потратила с нее чуть менее 30 тысяч рублей, и 44-летней Юлии, которой вменялось присвоение чужой заработной платы. Обе женщины отказались. Сообщается, что сотрудники правоохранительных органов имеют право предлагать задержанным подписывать контракты, но случаи таких предложений женщинам ранее не отмечались, передает Telegram-канал.
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