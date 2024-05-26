Житель Армении погиб в результате наводнения

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Один человек погиб после разрушения дорог и мостов в результате наводнения в Армении, об этом сообщили в спасательной службе МВД страны.
26 мая из берегов вышла река Дебед, протекающая на севере Армении.
Повреждения также получили ряд дорог и ж/д инфраструктура. Власти эвакуировали 70 жителей села Дзорагет. В настоящий момент один местный житель числится без вести пропавшим.
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«Подтоплен 31-километровый участок дороги Ванадзор-Алаверди, разрушено 50 метров трассы, затоплен ряд домов на станции Айрум, на участке от села Шнох до Техута в реку упал автомобиль, по предварительным данным, есть погибший», — уточнили в пресс-службе армянского МВД.
Повреждения также получили ряд дорог и ж/д инфраструктура. Власти эвакуировали 70 жителей села Дзорагет. В настоящий момент один местный житель числится без вести пропавшим.
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Евгения Парфентьева