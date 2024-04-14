«Вода пошла на город»: губернатор предупредил об угрозе подтопления Кургана

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В Кургане уровень реки Тобол за ночь увеличился на 54 сантиметра. Об этом сообщил губернатор Курганской области Вадим Шумков в своем телеграм-канале.
По его словам, уровень воды в реке продолжает увеличиваться, в течение двух часов уровень воды поднялся еще на 20 сантиметр.
Шумков обратился к местным жителям с призывом ничего не ждать и эвакуироваться из домов, которые находятся на подтапливаемых территориях.
Он также добавил, что газ и электричество в Кургане будут отключены, чтобы избежать аварий. Для домашних животных будут организованы приюты, где жители подтопленных районов смогут оставить питомцев.
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Шумков обратился к местным жителям с призывом ничего не ждать и эвакуироваться из домов, которые находятся на подтапливаемых территориях.
«Сейчас уровень воды будет только расти за счет перелива массы головы паводка. Пойма очень влажная», — заявил глава региона.
Он также добавил, что газ и электричество в Кургане будут отключены, чтобы избежать аварий. Для домашних животных будут организованы приюты, где жители подтопленных районов смогут оставить питомцев.
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Анастасия Хохлова