Житель Хабаровского застрелил любовницу из-за её угрозы рассказать жене об их связи

09 июля 2026, 05:15

Фото: iStock/Jordi Mora Igual

В Хабаровском крае 35-летний мужчина выстрелил в лицо экс-возлюбленной, чтобы она не рассказала об их тайных отношениях его супруге. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.





Инцидент произошёл в селе Переяславка. Злоумышленник распивал спиртное с бывшей женой, когда в ходе ссоры она пообещала раскрыть их связь его нынешней избраннице. Ночью мужчина взял ружьё, приехал к дому жертвы и, дождавшись, пока женщина появится у окна, выстрелил. После этого он спрятал оружие и боеприпасы в заброшенном здании.



К счастью, 44-летнюю пострадавшую удалось спасти. Уголовное дело о покушении на убийство уже передали в суд.



Ранее «Радио 1» передавало, что полицейские Кыринского муниципального округа арестовали 68-летнего местного жителя по подозрению в убийстве пенсионера, чьё тело нашли на полигоне бытовых отходов. Поиски погибшего начались после того, как он вдруг перестал выходить с родственниками на связь. Подробнее читайте в нашем материале.