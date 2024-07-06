Житель Индии до смерти искусал ядовитую змею

Замосковорецкий суд Москвы арестовал военного комиссара Преображенского района Сергея Тригилева. Об этом со ссылкой на пресс-службу госоргана сообщили РИА Новости. По их данным, военкома отправили на два месяца в СИЗО по обвинению в получении крупной взятки.