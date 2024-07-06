Житель Индии до смерти искусал ядовитую змею

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В Индии мужчина до смерти искусал ядовитую змею, когда та на него напала, об этом пишет издание India Today.
По информации СМИ, странный инцидент произошёл в индийском штате Бихар.
Лохар не стерпел наглого нападения животного, подцепил рептилию железным прутом и впился в неё зубами. Рабочий трижды укусил змею, пока она не скончалась.
Позже мужчина объяснил, что в его деревне верят, будто бы змею необходимо дважды укусить в ответ, чтобы нейтрализовать яд.
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«Вечером во вторник Сантош Лохар, рабочий на строительстве железной дороги, спал в лагере, когда его укусила ядовитая змея», — рассказал автор статьи.
Лохар не стерпел наглого нападения животного, подцепил рептилию железным прутом и впился в неё зубами. Рабочий трижды укусил змею, пока она не скончалась.
Позже мужчина объяснил, что в его деревне верят, будто бы змею необходимо дважды укусить в ответ, чтобы нейтрализовать яд.
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Евгения Парфентьева