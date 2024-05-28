В российском продуктовом магазине покупателей напугала агрессивная змея

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В Зеленограде обнаружили змею в продуктовом магазине. Об этом сообщает 360.ru.
Уточняется, что животное оказалось агрессивным и напугало посетителей продуктового. На место сразу же вызвали специалистов, которые в дальнейшем вылавливали пресмыкающееся из под холодильника.
Является ли змея ядовитой остается неизвестным. Данные о пострадавших также уточняются.
Ранее сообщалось, что сотрудники столичного Пожарно-спасательного центра поймали оранжевую змею, которую обнаружили жители Москвы в своей спальне. Инцидент произошел в многоэтажном доме на проезде Шокальского в районе Северное Медведково. Осталось неизвестным, как как пресмыкающееся попало в квартиру.
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Является ли змея ядовитой остается неизвестным. Данные о пострадавших также уточняются.
Ранее сообщалось, что сотрудники столичного Пожарно-спасательного центра поймали оранжевую змею, которую обнаружили жители Москвы в своей спальне. Инцидент произошел в многоэтажном доме на проезде Шокальского в районе Северное Медведково. Осталось неизвестным, как как пресмыкающееся попало в квартиру.
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Екатерина Коршунова