Житель Казани скончался после капельницы от похмелья

Фото: istockphoto/ABRAHAM GONZALEZ FERNANDEZ
В Казани местный житель умер после того, как вместо витаминов ему прокапали препарат для снижения алкогольной интоксикации. Перед смертью он записал видеообращение, на котором уже с трудом разговаривал.
Как рассказала супруга 30-летнего погибшего отца двоих детей Виталия Регина, началось всё с того, что она увидела в социальных сетях у своей знакомой Эндже Сиагатовой, которая работала косметологом, рекламу капельниц с витаминами. Женщина, у которой после вторых родов появились сильные отёки, решила, что это может помочь и обратилась к «специалисту», передаёт телеграм-канал SHOT. Муж решил прокапаться заодно с ней, для повышения иммунитета.
Ставить капельница Сиагатова приехала к супругам на дом. По словам Регины, она не поинтересовалась, есть ли у них какие-то противопоказания, аллергия на лекарства или хронические заболевания. Просто вколола им раствор за восемь тысяч рублей и уехала. После процедуры у мужа и жены резко ухудшилось состояние, поднялась температура, их стало рвать кровью. Регине вскоре стало легче, а мужа пришлось госпитализировать. В больнице врачи пытались спасти пациента, но не смогли. На второй день после капельницы он скончался от желудочного-кишечного кровотечения на фоне хронического гастрита, который был у Виталия.
По словам жены, вместо оздоравливающего комплекса витаминов им поставили препарат, который выводит токсины из организма алкоголиков и наркоманов. Регина утверждает, что её муж при этом вообще не пил и никогда не употреблял запрещённых веществ. У погибшего остались двое маленьких детей. Сейчас жена пытается привлечь косметолога к ответственности, однако та продолжает свою деятельность.
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Ставить капельница Сиагатова приехала к супругам на дом. По словам Регины, она не поинтересовалась, есть ли у них какие-то противопоказания, аллергия на лекарства или хронические заболевания. Просто вколола им раствор за восемь тысяч рублей и уехала. После процедуры у мужа и жены резко ухудшилось состояние, поднялась температура, их стало рвать кровью. Регине вскоре стало легче, а мужа пришлось госпитализировать. В больнице врачи пытались спасти пациента, но не смогли. На второй день после капельницы он скончался от желудочного-кишечного кровотечения на фоне хронического гастрита, который был у Виталия.
По словам жены, вместо оздоравливающего комплекса витаминов им поставили препарат, который выводит токсины из организма алкоголиков и наркоманов. Регина утверждает, что её муж при этом вообще не пил и никогда не употреблял запрещённых веществ. У погибшего остались двое маленьких детей. Сейчас жена пытается привлечь косметолога к ответственности, однако та продолжает свою деятельность.
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Александр Бойцов