Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Происшествия/ Житель Казани скончался после капельницы от похмелья

Житель Казани скончался после капельницы от похмелья

21 августа 2024, 09:00
Фото: istockphoto/ABRAHAM GONZALEZ FERNANDEZ

Фото: istockphoto/ABRAHAM GONZALEZ FERNANDEZ

В Казани местный житель умер после того, как вместо витаминов ему прокапали препарат для снижения алкогольной интоксикации. Перед смертью он записал видеообращение, на котором уже с трудом разговаривал.
Как рассказала супруга 30-летнего погибшего отца двоих детей Виталия Регина, началось всё с того, что она увидела в социальных сетях у своей знакомой Эндже Сиагатовой, которая работала косметологом, рекламу капельниц с витаминами. Женщина, у которой после вторых родов появились сильные отёки, решила, что это может помочь и обратилась к «специалисту», передаёт телеграм-канал SHOT. Муж решил прокапаться заодно с ней, для повышения иммунитета.

Ставить капельница Сиагатова приехала к супругам на дом. По словам Регины, она не поинтересовалась, есть ли у них какие-то противопоказания, аллергия на лекарства или хронические заболевания. Просто вколола им раствор за восемь тысяч рублей и уехала. После процедуры у мужа и жены резко ухудшилось состояние, поднялась температура, их стало рвать кровью. Регине вскоре стало легче, а мужа пришлось госпитализировать. В больнице врачи пытались спасти пациента, но не смогли. На второй день после капельницы он скончался от желудочного-кишечного кровотечения на фоне хронического гастрита, который был у Виталия.



По словам жены, вместо оздоравливающего комплекса витаминов им поставили препарат, который выводит токсины из организма алкоголиков и наркоманов. Регина утверждает, что её муж при этом вообще не пил и никогда не употреблял запрещённых веществ. У погибшего остались двое маленьких детей. Сейчас жена пытается привлечь косметолога к ответственности, однако та продолжает свою деятельность.

Читайте также:

Нарколог раскрыл, почему капельница от похмелья нужна не всем

В Санкт-Петербурге девушка потеряла сознание на 2 дня после домашней капельницы

Жительница Сергиева Посада едва не умерла после татуажа бровей
#врачи
#лекарства
#дом
#женщина
#температура
#аллергия
#заболевания
#казань
Врач выписывал пациентке рецепты в обмен на интимные услуги
В США врач предоставлял пациентке рецепты на опиоиды в обмен на интимные услуги
21 августа 2024, 09:04

Фото: istockphoto/Malikov Aleksandr

В Соединенных Штатах Америки 50-летний врач предоставлял пациентке рецепты на опиоиды в обмен на интимные услуги. Об этом пишет WBTW.
Карлос Дэвид Родригез в течение полугода предоставлял пациентке рецепты на опиоиды. Женщина, ранее наблюдавшаяся у него в 2013 — 2014 годах, вернулась к врачу в мае 2018 года с жалобами на боли в спине и попросила о мощных болеутоляющих.

Воспользовавшись её уязвимостью, Родригез начал проявлять физическую близость и отправлять интимные фото через мессенджер. Страдающая от наркозависимости пациентка восприняла это как предложение о сделке — предоставление сексуальных услуг в обмен на таблетки.

С мая 2018 по январь 2019 года Родригез выписал 15 рецептов. Летом женщина начала лечение от наркозависимости, которое исключало прием опиоидов. Когда фармацевт заметил несоответствие, врач стал выписывать медикаменты на другую аптеку.

Пациентка записала несколько встреч с Родригезом на видео, где явно прослеживался сексуальный характер их отношений. В конечном итоге информация о незаконной деятельности врача дошла до полиции. Его лицензия была аннулирована, и в ходе судебного разбирательства он полностью признал свою вину. Теперь ему грозит до 20 лет тюрьмы и штраф до миллиона долларов.

Читайте также:

43-летнюю женщину арестовали за секс с 15-летним школьником

Появились новые подробности о российских туристках, которые подрались с полицией в Турции

Бывшая проститутка рассказала о самых постыдных желаниях клиентов
#штраф
#рецепты
#женщина
#лечение
#видео
#врач
#фото
#приём
#информация
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Иностранец в Хабаровском крае вербовал граждан Узбекистана в ряды террористов
21 августа 2024, 08:22

Фото: istock/blinow61

В Хабаровском крае иностранец вербовал граждан Узбекистана примкнуть к террористам. Об этом информирует управление ФСБ региона.
Сообщается, что задержан выходец одной из стран Средней Азии. Он вовлекал граждан Республики Узбекистан для прохождения обучения и непосредственного участия в деятельности международной террористической организации. Было возбуждено уголовное дело. Сейчас мужчина задержан, расследование продолжается.

Ранее ФСБ задержала двух граждан России, подозреваемых в попытке взорвать объект МВД в Тобольске, Тюменской области. У них нашли тайники с самодельным взрывным устройством и двумя зажигательными устройствами. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по части 2 статьи 205 УК – подготовка к теракту.

ЧВК Forward Observation Group отказалась комментировать участие в операциях ВСУ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

Появилась информация, что у боевиков ВСУ есть неуязвимый дрон

Троих подозреваемых в терактах задержали в Дагестане

Во Франции рассказали о прохождении террористами из Мали обучения на Украине
#дело
#мвд
#следственный комитет
#подготовка
#уголовное дело
#радио
#фсб
#ук
#мужчина
#узбекистан
#расследование
#всу
#чвк
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Собянин заявил об одной из самых масштабных попыток атаки БПЛА на Москву
Собянин: на подлете к Москве уничтожено 10 БПЛА
21 августа 2024, 05:53

Фото: Минобороны РФ

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили еще два беспилотника, направлявшихся к Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
По словам Собянина, на данный момент уничтожено десять вражеских дронов. Это одна из самых масштабных попыток атаковать Москву с помощью беспилотников с начала спецоперации на Украине. Градоначальник подчеркнул, что успешное противостояние атакам обеспечивается эшелонированной защитой столицы от беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Первая информация о сбитом в Подольском городском округе беспилотнике поступила около 03:00 по московскому времени. Позже поступали данные о сбитых трех, четырех, семи и восьми дронах.

Ранее сообщалось, что по словам Собянина, силы ПВО Минобороны успешно отразили атаку беспилотника, направлявшегося к Москве, в городском округе Подольск. На месте падения обломков не зафиксировано разрушений или пострадавших. Позже мэр уточнил, что в той же ночи было отражено еще две атаки беспилотников. Эти дроны также были сбиты в Подольске. Информации о разрушениях и жертвах нет.

Читайте также:

Собянин: ПВО в Подольске предотвратили атаку на Москву

Жители Пролетарска срочно эвакуируются из-за взрывов

Подросток подорвал гранату в многоэтажке, есть погибшие
#подольск
#бпла
#мэр
#информация
#минобороны
#пво
#дроны
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Жители Пролетарска срочно эвакуируются из-за взрывов
Жители Пролетарска оставляют дома из-за взрывов на нефтебазе
21 августа 2024, 04:45

Фото: istock/aapsky

В Пролетарске Ростовской области жители вынуждены оставлять свои дома и эвакуироваться на дачи из-за серии взрывов на местной нефтяной базе. Взрывы, произошедшие в ночь на 21 августа, вызвали значительные опасения среди жителей, которые переживают не только за свои жизни, но и за домашних животных и скот, которые могут погибнуть от выбросов продуктов горения нефти.
«Ранее уже были опасения о возможном пожаре, так как беспилотники неоднократно сбивали над базой. В этот раз, к сожалению, он попал. Семьи, живущие в непосредственной близости от базы, уже уехали на дачи, оставив свои хозяйства, и переживают, что их скот может погибнуть от воздействия гари и продуктов горения,» — рассказала «Газете.Ru» местная жительница Елена.
По словам Елены, ее бабушка, которая живет в трех километрах от горящей базы, решила остаться дома, несмотря на опасность и неприятный запах дыма. Елена старается улучшить условия проживания родственницы, чтобы минимизировать необходимость частых выходов на улицу.

Ранее сообщалось, что силы ПВО отразили атаку дронов на Ростовскую область. После падения обломков БПЛА на промышленные склады началось возгорание дизельного топлива, что и вызвало текущие взрывы и пожар на нефтяной базе.

Спасательные и экстренные службы продолжают работу на месте происшествий, ситуация остается под контролем.

Читайте также:

В Ростове-на-Дону врачи спасли младенца без кожи

Ученый из Москвы помогал ВСУ и собирал данные о российской военной технике

Подросток подорвал гранату в многоэтажке, есть погибшие
#врачи
#пожар
#погибшие
#данные
#бпла
#семьи
#взрывы
#возгорание
#дачи
#опасность
#дома
#всу
#пво
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Собянин: ПВО в Подольске предотвратили атаку на Москву
Собянин: ПВО в Подольске отразила атаку беспилотника, летевшего на Москву
21 августа 2024, 04:20

Фото: Минобороны РФ

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале о предотвращении атаки беспилотников на столицу.
По словам Собянина, силы ПВО Минобороны успешно отразили атаку беспилотника, направлявшегося к Москве, в городском округе Подольск. На месте падения обломков не зафиксировано разрушений или пострадавших.

Позже мэр уточнил, что в той же ночи было отражено еще две атаки беспилотников. Эти дроны также были сбиты в Подольске. Информации о разрушениях и жертвах нет.

Ранее сообщалось, что ФСБ России возбудила уголовное дело о государственной измене против сотрудника научной организации в Москве. По версии следствия, фигурант дела сотрудничал с украинскими спецслужбами и проводил DDoS-атаки на критически важные объекты в России. Как сообщает пресс-служба ФСБ, подозреваемый был задержан в Москве и признался в установлении контакта с украинскими спецслужбами.

Читайте также:

В Ростове-на-Дону врачи спасли младенца без кожи

Ученый из Москвы помогал ВСУ и собирал данные о российской военной технике

Подросток подорвал гранату в многоэтажке, есть погибшие
#подольск
#уголовное фсб
#мэр
#всу
#минобороны
#пво
#дроны
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Ростове-на-Дону врачи спасли младенца без кожи
Минздрав: ростовские врачи спасли младенца без кожных покровов
21 августа 2024, 02:40

Фото: Минздрав МО

В Ростове-на-Дону врачи успешно стабилизировали состояние новорожденного с редким генетическим заболеванием, которое привело к отсутствию кожи на больших участках тела. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Ростовской области.
Медики из местной больницы, а также научные сотрудники из Ростова-на-Дону и Москвы работали в тесном сотрудничестве для спасения малыша. Его состояние ухудшалось при любом контакте, вызывая образование пузырей, подобно ожогам второй степени.

«Состояние младенца требовало особого подхода и комплексного лечения. Благодаря совместным усилиям врачей удалось добиться стабилизации состояния ребенка», — говорится в сообщении.

Ранее в результате взрыва гранаты в многоэтажном доме в Новороссийске погиб один подросток, трое получили травмы. Инцидент произошел около 18:00 на 13-м этаже дома, расположенного на Анапском шоссе. По предварительным данным, один из подростков подорвал гранату РГД, что и стало причиной трагедии.

Читайте также:

Подросток подорвал гранату в многоэтажке, есть погибшие

СК обыскивает отделы полиции Петербурга после конфликта с таксистами

Высокопоставленный сотрудник тюремного ведомства России попался на взятке
#травмы
#больницы
#медики
#ребёнок
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Ученый из Москвы помогал ВСУ и собирал данные о российской военной технике
ФСБ возбудила дело о госизмене в отношении научного сотрудника в Москве
21 августа 2024, 02:10

Фото: istock/:blinow61

ФСБ России возбудила уголовное дело о государственной измене против сотрудника научной организации в Москве. По версии следствия, фигурант дела сотрудничал с украинскими спецслужбами и проводил DDoS-атаки на критически важные объекты в России.
Как сообщает пресс-служба ФСБ, подозреваемый был задержан в Москве и признался в установлении контакта с украинскими спецслужбами. Он проводил атаки для нанесения ущерба информационной безопасности России, а также собирал данные о российских военнослужащих и передвижении военной техники. Кроме того, фигурант дела регулярно переводил средства на нужды Вооруженных сил Украины.

В связи с тяжестью обвинений, суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее сообщалось, что дорожно-транспортное происшествие, в котором погиб ребенок, случилось 20 августа в Нефтеюганске ХМАО. По информации СМИ Югры, 62-летняя местная жительница за рулем внедорожника Changan сбила восьмилетнего мальчика, который ехал по пешеходному переходу на самокате.

Читайте также:

Подросток подорвал гранату в многоэтажке, есть погибшие

СК обыскивает отделы полиции Петербурга после конфликта с таксистами

«Это труп»: 8-летнего мальчика нашли у «князя Дмитрия», с которым сожительствовала его мать
#суд
#фсб
#данные
#сми
#служба
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Подросток подорвал гранату в многоэтажке, есть погибшие
Подросток погиб, трое пострадали при взрыве в многоэтажке в Новороссийске
20 августа 2024, 23:21

Фото: istock/Marina Khromova

В результате взрыва гранаты в многоэтажном доме в Новороссийске погиб один подросток, трое получили травмы. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

«Один подросток погиб, еще трое несовершеннолетних получили травмы при взрыве в многоэтажке в Новороссийске», — говорится в сообщении.
Инцидент произошел около 18:00 на 13-м этаже дома, расположенного на Анапском шоссе. По предварительным данным, один из подростков подорвал гранату РГД, что и стало причиной трагедии.

В настоящее время на месте происшествия работают экстренные службы. Правоохранители ведут расследование обстоятельств взрыва.

Ранее сообщалось, что дорожно-транспортное происшествие, в котором погиб ребенок, случилось 20 августа в Нефтеюганске ХМАО. По информации СМИ Югры, 62-летняя местная жительница за рулем внедорожника Changan сбила восьмилетнего мальчика, который ехал по пешеходному переходу на самокате.

Видео ДТП с ребенком в Нефтеюганске опубликовало УМВД России по Ханты-Мансийскому АО. На кадрах видно, как автомобиль наехал на ребенка и протащил его несколько метров под днищем. Несмотря на помощь прохожих, травмы мальчика оказались слишком тяжелыми, ребенок умер на месте происшествия.

Читайте также:

СК обыскивает отделы полиции Петербурга после конфликта с таксистами

Высокопоставленный сотрудник тюремного ведомства России попался на взятке

«Это труп»: 8-летнего мальчика нашли у «князя Дмитрия», с которым сожительствовала его мать
#подросток
#труп
#травмы
#расследование
Следите за нашими новостями
в удобном формате
СК обыскивает отделы полиции Петербурга после конфликта с таксистами
Следователи СК проводят обыски в отделах полиции Санкт-Петербурга
20 августа 2024, 21:21

Фото: сайт СК РФ

В Санкт-Петербурге Следственный комитет России проверяет отделы полиции после инцидента с задержанием общественников из-за конфликта таксистов, сообщает 20 августа ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
В управлении по расследованию особо важных дел Главного следственного управления СК России по Санкт-Петербургу возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий – по статье 286 УК.

Ранее председатель СК Александр Бастрыкин поручил инициировать уголовное дело против сотрудников полиции из-за незаконного задержания активистов.

Конфликт на Комендантском проспекте произошел между мужчинами из-за конкуренции в сфере такси. Один из участников получил огнестрельное ранение. Позже в социальных сетях появилась информация о повторном конфликте, связанной с конкуренцией в такси, где участвовали мигранты. Однако прибывшие на место происшествия сотрудники полиции без оснований задержали активистов, которые пришли выяснить, почему приезжие мешают местным таксистам работать.

Читайте также:

Высокопоставленный сотрудник тюремного ведомства России попался на взятке

В Махачкале задержан один из полицейских, участвовавших в задержании участника СВО

Россиянин устроил стрельбу на похоронах крысы и попал под арест с подругами
#дело
#арест
#такси
#конфликт
#уголовное дело
#ук
#происшествия
#ск
#бастрыкин
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф