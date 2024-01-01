Нарколог раскрыл, почему капельница от похмелья нужна не всем

Фото: IStock/Paolo Cordoni
Похмелье – это реакция организма на больше количества токсинов. Оно часто сопровождается больной головой, тошнотой и обезвоживанием. Психиатр-нарколог, эксперт по работе с зависимостями Кирилл Мамашов рассказал «Радио 1», говорит ли похмелье об алкоголизме, и как избавиться от последствий застолья.
По словам эксперта, если после алкогольного вечера человек ощущает тревогу, у него повышенные пульс и давление, он хочет снова выпить, чтобы опохмелиться – это может свидетельствовать о первой стадии алкоголизма.
При признаках алкоголизма человеку будет сложно восстановить силы без новой дозы алкоголя или капельницы. Мамашов подчеркнул, что при обычном похмелье обращаться к помощи медиков не нужно, с последствиями помогут справиться витамины, бульоны и болеутоляющие.
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«При похмелье, когда человек просто перебрал с алкоголем, чувствуется слабость, разбитость, тошнота, головная боль, но у него нет желания опохмеляться. Если у него есть такое желание, то это уже первая стадия алкоголизма. Это абстинентный синдром, патологическое состояние, это болезнь», — сказал он.
«При похмелье в первую очередь нужно пить много обычной воды, не ограничивая себя. Во вторую очередь нужно восстановить электролитный баланс. Можно развести регидрон в воде и в течение дня выпить. Нужно пить куриные, мясные, овощные бульоны, витамин С, мультивитамины, есть фрукты и овощи. Также поможет янтарная кислота. Если болит голова, то можно принять обезболивающее, болеутоляющее. Но если у вас трясучка, тремор, боязнь смерти, учащённое сердцебиение, повышенный пульс, потоотделение, то в этом случае без врача с капельницей уже не справиться», — отметил он.Читайте также:
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Екатерина Шмакова