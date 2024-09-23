Житель Петербурга получил двое суток ареста за татуировку со свастикой

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Житель Санкт-Петербурга Олег Борисов приговорён Московским районным судом к административному аресту сроком на двое суток. Он наказан за демонстрацию в общественном месте нацистской символики.
Инцидент произошёл в подземном переходе у станции метро «Московская», сообщает объединённая пресс-служба судов. Из-за жаркой погоды мужчина шёл с обнажённым торсом, а на плече его красовался символ, сильно напоминающий свастику. Как указано в судебных документах, «до степени смешения».
Как указали в суде, указанная символика ассоциируется с проявлением фашизма, её демонстрация и пропаганда запрещена на территории РФ. Борисов полностью признал свою вину и принёс извинения. Он также рассказал, что татуировку набил в 14 лет «по глупости».
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Александр Бойцов