Житель Прикамья попал в рабство после знакомства с «ветеранами СВО»

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Житель Пермского края, возвращаясь домой после вахты из Москвы, при пересадке был похищен мужчинами, которые представились ветеранами СВО, они напоили его и увезли в Уфу. Об этом пишет UFA1.RU со ссылкой на инфорга поискового отряда «Прикамье Поиск».
Согласно сообщению, 1 января мужчина из Губахи возвращался домой из Москвы. У него была длительная пересадка в Перми. Там он познакомился с местными жителями.
Через какое-то время опьяневшего мужчину посадили в такси и увезли. Родственники обратились в полицию по факту пропажи мужчины. Полицейские изучили камеры видеонаблюдения, и вычислили одного из тех, кто уводил пропавшего. Он признался, что мужчину уже увезли в Уфу. С помощью подозреваемого 6 января полицейским удалось обнаружить пропавшего вахтера и вызволить его из плена.
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«Они представились «ветеранами СВО». Сказали, что едут со спецоперации домой, предложили выпить «за победу». Они показали ему медали, которыми сейчас награждают участников СВО. Он говорит, выпил с ними две рюмочки, и все, больше ничего не помнит», — пояснил один из поисковиков.
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Элина Позднякова