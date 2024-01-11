На Украине беженцев заманили в рабство под видом поездки в реабилитационный центр

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На Украине обнаружили, что людей содержат в трудовом рабстве. Об этом сообщается на сайте Офиса генпрокурора страны.
Выяснилось, что четверо жителей Днепра искали на вокзалах беженцев и других социально незащищённых людей. И затем предлагали им якобы поехать в «реабилитационный центр». Они обещали, что там людям будут предоставлены бесплатное жильё, питание и трудоустройство.
На деле же граждан Украины приводили в помещение, совершенно не пригодное для жизни. Их заставляли бесплатно работать на сельскохозяйственных и строительных объектах.
Также организаторы преступной схемы забирали у беженцев все документы и мобильные телефоны. В случае попытки побега, они оказывали на украинцев серьёзное давление.
Украинским полицейским удалось выяснить детали происходящего. Они прибыли на место и обнаружили 50 человек, которые занимались рабским трудом. Их всех отпустили, а организаторов задержали.
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На деле же граждан Украины приводили в помещение, совершенно не пригодное для жизни. Их заставляли бесплатно работать на сельскохозяйственных и строительных объектах.
Украинским полицейским удалось выяснить детали происходящего. Они прибыли на место и обнаружили 50 человек, которые занимались рабским трудом. Их всех отпустили, а организаторов задержали.
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Анастасия Чинкова