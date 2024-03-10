Житель Уссурийска угрожал оторвать ветерану СВО уцелевшую ногу

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В Уссурийске региональное управление Следственного комитета РФ возбудило в отношении местного дебошира уголовное дело. Во время скандала он угрожал ветерану спецоперации, потерявшему ногу в ходе боевых действий, оторвать и вторую.
Инцидент произошёл 8 марта. Участник СВО хотел припарковаться около рынка на месте для инвалидов, но его опередил местный торопыга. Инвалид сделал ему замечание, указав, что тот нарушает правила. В ответ раздались оскорбления.
Боец с позывным Кипиш сумел зафиксировать номера автомобиля хама и предал огласке произошедшее. На СВО, к слову, он, уже лишившись ступни, ползком вытащил четверых раненых товарищей в зону эвакуации и дождался, чтобы их отправили в тыл, и только после этого позволил вывезти себя самого.
Сейчас оскорбившего ветерана мужчину обвиняют сразу по двум статьям. Первая — угроза причинения тяжкого вреда здоровью, вторая — хулиганство.
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«Тебе вторую ногу что ли оторвать? Понаехало тут с СВО мрази всякой», — услышал ветеран.
Сейчас оскорбившего ветерана мужчину обвиняют сразу по двум статьям. Первая — угроза причинения тяжкого вреда здоровью, вторая — хулиганство.
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Александр Бойцов