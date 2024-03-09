Оскорбивший контрактников депутат вернулся с СВО

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Депутат Вячеслав Дюков из красноярского горсовета, ставший объектом обсуждений после своих резких высказываний об участниках СВО, сам совершил кратковременную командировку в зону спецоперации на Украине. По его словам, он успешно выполнил все поставленные задачи за минимальное время, пишет сайт ngs24.ru.
Издание обратило внимание на пост депутата в социальных сетях, где он сообщил о подготовке гуманитарной миссии еще в январе. Теперь он вернулся домой, отметив, что все его задачи выполнены.
В середине февраля на заседании комиссии Дюков заявил, что за последний год в контрактники вступают преимущественно люди с проблемами, такими как алкоголизм, бездомность и преступное прошлое. Позднее он извинился за свои слова, объяснив, что хотел подчеркнуть необходимость патриотической мотивации, но выразился некорректно.
Через несколько дней он попросил спикера местного парламента освободить его от полномочий в связи с отъездом на СВО, а в конце месяца объявил о своем отъезде на Украину в зону боевых действий.
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В середине февраля на заседании комиссии Дюков заявил, что за последний год в контрактники вступают преимущественно люди с проблемами, такими как алкоголизм, бездомность и преступное прошлое. Позднее он извинился за свои слова, объяснив, что хотел подчеркнуть необходимость патриотической мотивации, но выразился некорректно.
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Артем Кузьмин