Жители Химок просят наказать живодёра, ударившего ножом собаку в магазине

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Жители Химок просят оградить их и их детей от живодёра, ударившего ножом собаку в людном магазине. Инцидент произошёл неделю назад, а поймали садиста сегодня, 19 июня.
Дома у задержанного нашли ножи и пневматический пистолет, сообщает телеграм-канал 360tv. Сотрудники магазина, ставшие свидетелями расправы над собакой, рассказали, что это уже не первое происшествие с участием явно неадекватного гражданина. Примерно месяц назад он распылил в торговом зале перцовый баллончик.
Жители Химок просят власти и правоохранителей защитить их от человека, который действительно представляет опасность. Тот, кто не любит животных, не способен полюбить и людей, считают они. Садист представляет реальную угрозу и должен быть изолирован, чтобы дети чувствовали себя в безопасности, считают жители городского округа. Что касается собаки, то горожане в один голос утверждают, что она никогда не проявляла агрессии и была всеобщей любимицей.
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Александр Бойцов