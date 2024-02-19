Жителей Подмосковья предупредили о новой схеме звонков мошенников под видом мобильного оператора

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Жители Московской области столкнулись с применением новой схемы звонков от мошенников. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства государственного управления, информационных технологий и связи региона. Жители Московской области столкнулись с применением новой схемы звонков от мошенников. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства государственного управления, информационных технологий и связи региона.
«Злоумышленники под видом сотрудников мобильного оператора сообщают человеку об истечении срока действия его сим-карты. Далее ему предлагают продлить договор дистанционно, просят назвать код из СМС и грозят блокировкой номера, если этого не сделать. Так мошенники пытаются получить данные для входа в личный кабинет абонента», – говорится в сообщении.После этого злоумышленники смогут настроить переадресацию СМС на свой номер, чтобы перехватывать коды от онлайн-банка и получить доступ к другим сервисам, привязанным к номеру телефона.
«Чтобы обезопасить свои персональные данные, не сообщайте их звонящему с неизвестного номера. Не выполняйте действия, о которых он просит. Прервите разговор и уточните информацию в службе поддержки оператора по номеру на его официальном сайте», – предупредили в пресс-службе.В Мингосуправления Московской области также рекомендовали ознакомиться с памяткой по цифровой безопасности и отправить её родным.
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Лора Луганская