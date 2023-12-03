Жительница Омска отправила 6 кг золота ведьме из Подмосковья для снятия порчи

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Жительница Омска отправила шесть килограмм золота на 2,1 миллиона рублей ведьме из Подмосковья. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что 40-летняя женщина познакомилась в соцсети с потомственной колдуньей Розанной из Подмосковья.
Ведьма рассказала женщине о накопившейся негативной энергии и порче, которую немедленно нужно снять.
Для очищения от негативной энергии ведьма попросила золото. Жительница Омска собрала все свои ювелирные украшения. В общей сложности удалось отправить колдунье в подмосковный город Щёлково шесть килограмм золота на сумму 2,1 миллиона рублей.
После отправки посылки женщина поняла, что её развели и потребовала возвращения драгоценностей. Но Розанна заявила, что для этого нужно заплатить ещё 430 тысяч рублей.
Чтобы подтвердить новую сделку ведьма отправила «авансом» один килограмм украшений. Пострадавшая смогла вычислить, что посылка была передана из Мытищ. После этого она подала заявление в полицию, но в возбуждении уголовного дела ей было отказано, поскольку сотрудники полиции не увидели в случившемся состава преступления.
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Ведьма рассказала женщине о накопившейся негативной энергии и порче, которую немедленно нужно снять.
После отправки посылки женщина поняла, что её развели и потребовала возвращения драгоценностей. Но Розанна заявила, что для этого нужно заплатить ещё 430 тысяч рублей.
Чтобы подтвердить новую сделку ведьма отправила «авансом» один килограмм украшений. Пострадавшая смогла вычислить, что посылка была передана из Мытищ. После этого она подала заявление в полицию, но в возбуждении уголовного дела ей было отказано, поскольку сотрудники полиции не увидели в случившемся состава преступления.
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Анастасия Чинкова