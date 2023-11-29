Жительница Перми сожгла дочь и отправилась в колонию

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В Перми в суде огласили приговор местной жительнице.
58-летняя женщина подожгла свою 30-летнюю дочь. Обвиняемую признали виновной по статье «Убийство, совершенное с особой жестокостью», информирует СУ СК по Пермскому краю в Telegram-канале.
Преступление было совершено в начале октября прошлого года в микрорайоне Висим Мотовилихинского района Перми. Во время застолья между матерью и дочерью случился конфликт. В итоге мать подожгла одежду на дочери. Потерпевшая получила обширные ожоги. Её не удалось спасти.
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«Виновной назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы», — говорится в сообщении.
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Мария Фирсова