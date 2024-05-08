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Жителя Иваново похитили, избили и голым оставили умирать на улице

08 мая 2024, 15:53
Фото: istockphoto/gorodenkoff

Фото: istockphoto/gorodenkoff

В Ивановской области возбуждено уголовное дело в отношении двух ранее судимых местных жителей. Они обвиняются в похищении человека, повлекшем за собой по неосторожности смерть потерпевшего.
Как установили следователи, вечером 5 мая злоумышленники приехали в Иваново к своему знакомому, сообщает телеграм-канал регионального Следственного управления СК России. Они насильно вывели его из квартиры, посадили в автомобиль и отвезли в район деревни Крюково Ивановского района.

Там фигуранты вывели потерпевшего из машины и избили его, нанеся множественные удары по голове и телу. Затем они заставили мужчину полностью раздеться. Забрав себе его одежду, они оставили избитого на улице. Тело 59-летнего потерпевшего нашли наутро местные жители.



Оба фигуранта задержаны. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 126 УК РФ. Следствие ходатайствует об избрании в отношении обвиняемых меры пресечения в виде заключения под стражу.

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Мигрант едва не убил заступившегося за девушку ветерана СВО
08 мая 2024, 16:03

Фото: iStock/zoka74

В Подмосковье двое граждан Таджикистана напали на ветерана спецоперации, который заступился за девушку.
По данным Telegram-канала Readovka, военнослужащий приехал в отпуск и пошел с товарищем в ресторан. В заведении к ним подбежала девушка и попросила помочь ее подруге, которую удерживали на улице двое таджиков.

Как отметил боец, он не мог остаться в стороне, вышел и увидел, что один из мигрантов схватил девушку за горло. Мужчина потребовал отпустить ее. В ответ мигранты обложили его отборным матом, после чего накинулись на него с кулаками.

Один из них три раза пырнул бойца ножом в спину. Мужчине удалось спастись, когда он упал и начал терять сознание, иностранцы сбежали.

Задержать их пока не удалось. Сам боец через несколько дней отправиться обратно в зону спецоперации.

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В Череповце мужчина бросил презервативы в чаны со святой водой в трех храмах
08 мая 2024, 15:09

Фото: iStock/Lovkiy

В Череповце Вологодской области мужчина бросил использованные презервативы в чаны со святой водой в трех храмах. Об этом сообщает Mash.
Согласно сообщению, служители храма Рождества Христова заметили презервативы в чане во время замены святой воды. Они сразу вызвали полицию. После этого подобные находки обнаружили ещё в двух городских церквях.

Предполагается, что таким образом мужчина хотел поддержать движение ЛГБТ* и устроить конфликт с Русской православной церковью. Злоумышленник попал на камеры видеонаблюдения. Его оперативно задержали. Сейчас с ним работают психологи и сотрудники Следственного комитета.

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*международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистской организацией и запрещено в России
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#сотрудники
#лгбт
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Мигранта обвинили в попытке похищения 12-летней россиянки
08 мая 2024, 14:31

Фото: iStock/Rafa Jodar

Полиция задержала в Набережных Челнах приезжего из Таджикистана, которого обвинили в попытке похищения ребенка.
По данным Telegram-канала Mash, отец 12-летней школьницы сообщил полиции о жалобе ребенка. По словам дочери, неизвестный мужчина на машине уговаривал ее сесть в салон. При этом водитель был нетрезв.

Обвиняемый заявил, что не говорил такого «девушке». Но его прервали участники допроса, заявив, что речь идёт о маленькой девочке. По словам мужчины, он просто спросил, до которого часа работает местный магазин.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело.

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В Москве найдена мертвой жена депутата, которая обвиняла супруга в избиении
08 мая 2024, 13:28

Фото: iStock/Artem_Furman

В Москве скончалась жена депутата «Единой России» Анастасия Дёмина.
По данным Telegram-канала «Baza», 42-летняя Дёмина умерла в понедельник. В начале этого года она сломала плечо и долго мучалась от боли. По словам семьи, в последнее время они усилились.

Женщина пила много обезболивающих и говорила о частых панических атаках. В понедельник Демина уснула, дети укрыли её и пошли гулять, а когда вернулись, она была мёртва. Точная причина смерти пока неизвестна.

В конце февраля Демина рассказала, что ее муж — депутат от «Единой России» в Бабушкинском районе Валерий Демин, ее избил. Она написала заявление в полицию, но по совету коллег из ЕР забрала его.

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В Чехове спасатели оказали помощь мужчине, пострадавшему в ДТП
08 мая 2024, 13:11

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Работники ГКУ МО «Мособлпожспас» оказали помощь мужчине, пострадавшему в ДТП в округе Чехов. Об этом сообщила пресс-служба Мособлпожспаса.
В службу 112, позвонили очевидцы, которые сообщили что на федеральной трассе автомобиль съехал в кювет и опрокинулся.

«Прибыв на место происшествия, работники противопожарно-спасательной службы стабилизировали транспортное средство и отключили аккумулятор машины во избежание возгорания. Спасатели оказали водителю первую медицинскую и психологическую помощь. После чего специалисты транспортировали пострадавшего в прибывшую карету скорой помощи и передали его медикам. С подозрением на черепно-мозговую травму 44-летний мужчина был госпитализирован в лечебное учреждение», — поделился старший смены Юрий Митюхин.

Стоит отметить, что ДТП произошло на 59 километре федеральной трассе М-2 «Крым» городского округа Чехов.

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В российском регионе полиция задержала двух женщин с наркотиками в бюстгалтере
В Петербурге полиция задержала двух женщин с наркотиками в бюстгалтере
08 мая 2024, 12:45

Фото: iStock/simpson

В Санкт-Петербурге полиция задержала двух женщин, у которых нашли в бюстгальтерах наркотики, сообщает телеканал «РЕН ТВ» со ссылкой на свои источники.
По данным правоохранительных органов, задержанные — 22-летняя и 35-летняя женщины. Инцидент произошел в Невском районе в ночь на 8 мая. Полицейские обратили внимание на женщин, так как они вели себя агрессивно и подозрительно оглядывались. При личном досмотре правоохранители обнаружили у них наркотики, спрятанные в бюстгальтерах, джинсах и сумках.

Ранее сообщалось, что в Новом Уренгое Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) транспортные полицейские задержали 34-летнюю местную жительницу, у которой были наркотики, спрятанные во рту.

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В Кении гиена пробралась в дом 77-летнего фермера и набросилась на него
08 мая 2024, 12:36

Фото: iStock/rkraan

77-летний фермер из Кении получил серьезные травмы после нападения гиены в своем доме.
Об этом пишет Citizen Digital. Мужчину разбудили его козы, поднявшие шум в отдельном помещении, соединенном с домом. Он пошел проверить, что случилось и был атакован гиеной. После этого животное попыталось выбраться из дома, но дверь захлопнулась.

В результате гиена накинулась на фермера. Он получил серьезные травмы головы и переломы ребер. Семья незамедлительно повезла пострадавшего в больницу, но там его не приняли из-за забастовки медперсонала.

Фермера пришлось везти за 65 километров в другую больницу. В настоящий момент он находится на лечении.

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Жительница Балашихи превратила шестерых мигрантов в своих рабов и заставила попрошайничать
08 мая 2024, 12:23

Фото: iStock/Rawf8

Полиция задержала жительницу Балашихи по подозрению в использовании рабского труда, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«По предварительной информации, женщина незаконно удерживала в одном из домов в Балашихе шесть граждан одной из стран ближнего зарубежья: пятерых мужчин и одну женщину. Она заставляла этих людей просить милостыню в людных местах, куда сама их привозила и контролировала их деятельность», — говорится в сообщении.
«Рабовладелица» забрала у людей, которых удерживала, мобильные телефоны и документы и применяла к пострадавшим психическое и физическое насилие.

В ходе обыска в доме женщины нашли таблички, на которых были написаны просьбы о денежной помощи, а также паспорта, смартфоны и банковские карты.

Против задержанной завели уголовное дело по статье «Использование рабского труда» и оставили под стражей до суда.

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#балашиха
#криминал
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Москвич сломал лопату о голову пасынка и напал с ножом на жену
Shot: в Москве мужчина напал на жену и пасынка из-за замечания о пьянстве
08 мая 2024, 11:47

Фото: istockphoto/blinow61

В Гагаринском районе Москвы житель общежития на Университетском проспекте избил своего пасынка лопатой и пытался напасть на жену, пишет Telegram-канал Shot.
Причиной вспышки агрессии стал запрет семьи на употребление алкоголя. Инцидент произошел 6 мая, когда мужчина вернулся домой пьяным и начал нападать на супругу и ее сына. Попытки семьи успокоить его не увенчались успехом.

В ответ на просьбу жены прекратить употребление спиртного, мужчина достал нож и напал на нее. Женщина и ее сын укрылись в комнате и вызвали помощь.

Дебошир взял лопату и попытался разрушить автомобиль супруги. Пытавшийся остановить его пасынок получил травмы и был госпитализирован. Нападавшего задержали, а молодого человека госпитализировали. Проводится проверка, уголовное дело пока не возбуждено.

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