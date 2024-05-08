Жителя Иваново похитили, избили и голым оставили умирать на улице

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В Ивановской области возбуждено уголовное дело в отношении двух ранее судимых местных жителей. Они обвиняются в похищении человека, повлекшем за собой по неосторожности смерть потерпевшего.
Как установили следователи, вечером 5 мая злоумышленники приехали в Иваново к своему знакомому, сообщает телеграм-канал регионального Следственного управления СК России. Они насильно вывели его из квартиры, посадили в автомобиль и отвезли в район деревни Крюково Ивановского района.
Там фигуранты вывели потерпевшего из машины и избили его, нанеся множественные удары по голове и телу. Затем они заставили мужчину полностью раздеться. Забрав себе его одежду, они оставили избитого на улице. Тело 59-летнего потерпевшего нашли наутро местные жители.
Оба фигуранта задержаны. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 126 УК РФ. Следствие ходатайствует об избрании в отношении обвиняемых меры пресечения в виде заключения под стражу.
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Там фигуранты вывели потерпевшего из машины и избили его, нанеся множественные удары по голове и телу. Затем они заставили мужчину полностью раздеться. Забрав себе его одежду, они оставили избитого на улице. Тело 59-летнего потерпевшего нашли наутро местные жители.
Оба фигуранта задержаны. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 126 УК РФ. Следствие ходатайствует об избрании в отношении обвиняемых меры пресечения в виде заключения под стражу.
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Александр Бойцов