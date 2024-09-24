Зюганов высказался о приезде секс-работницы в Госдуму

Фото: сайт Кремля
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов возмутился из-за вопроса журналиста о возможном приезде секс-работницы в Госдуму на визит к члену партии Денису Парфенову. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT, прикрепив соответствующее видео. Судя по кадрам, политик разозлился и заявил, что журналист «занимается дерьмом».
«Слушай, у тебя нет других вопросов? Ты был на фронте хоть раз? <...> Я извиняюсь, просто занимаетесь дерьмом. Стыдно за вас», — недовольно высказался Зюганов.Ранее издание публиковало видео предположительной встречи депутата с проституткой. На кадрах из рабочего кабинета мужчина предлагает девушке сесть к нему «на коленочку». Девушка в откровенном белом наряде в сеточку держит в руках кружку и открыто кокетничает. Далее дама по вызову садится перед клиентом на стул, а тот расстегивает штаны. Примерно треть кадра занимает флаг КПРФ.
«В КПРФ подтвердили SHOT, что видео они уже посмотрели и «проводят работу». Представители партии рассматривают версию, что оно могло быть сгенерировано нейросетью», — писало издание.Читайте также:
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