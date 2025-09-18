Достижения.рф

19-летняя невеста Лепса показала фото без макияжа и с полотенцем на голое тело

Григорий Лепс и Аврора Киба (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Невеста российского певца Григория Лепса, 19‑летняя Аврора Киба, опубликовала в сторис своего Instagram* откровенные кадры.



На видео она проходит бьюти‑процедуры — в коричневом полотенце на голом теле и с белой повязкой на голове. У девушки нет макияжа. Она пользуется водорослевой маской.

Аврора Киба (Фото: Instagram*/avrorakiba)

В подписи к публикации Киба сообщила, что сделала ультразвуковую чистку.

*Запрещен в РФ
Никита Кротов

