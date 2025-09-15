«Институт рюмки водки»: Возникли сомнения в учёбе юной невесты Лепса в Лондоне
19-летняя невеста Григория Лепса Аврора Киба, вероятно, оставила учебу в лондонском колледже. Об этом сообщила журналистка Алёна Мартынова в Telegram-канале «Светский хроник».
Поводом для сомнений стало новое фото Кибы в машине, которое она подписала словом «студентка». Журналистка иронично поинтересовалась, в каком же вузе сейчас учится Аврора.
«А студент какого вуза Аврора Киба? Института рюмки водки имени Григория Лепса? Престижный колледж моды в Лондоне она, похоже, бросила. Учебный год в разгаре, а невеста Лепса всё в Москве, разгуливает по красным ковровым дорожкам», — написала Алёна.По словам Мартыновой, вместо учёбы Киба планирует сняться в кино, возглавить модный журнал, запустить бренд одежды и выйти замуж.
*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская.