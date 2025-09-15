«Институт рюмки водки»: Возникли сомнения в учёбе юной невесты Лепса в Лондоне

15 сентября 2025, 19:15

Журналистка Мартынова усомнилась, что невеста Лепса продолжает учёбу в Лондоне

Аврора Киба (Фото: Instagram* @avrorakiba)

19-летняя невеста Григория Лепса Аврора Киба, вероятно, оставила учебу в лондонском колледже. Об этом сообщила журналистка Алёна Мартынова в Telegram-канале «Светский хроник».





Поводом для сомнений стало новое фото Кибы в машине, которое она подписала словом «студентка». Журналистка иронично поинтересовалась, в каком же вузе сейчас учится Аврора.

«А студент какого вуза Аврора Киба? Института рюмки водки имени Григория Лепса? Престижный колледж моды в Лондоне она, похоже, бросила. Учебный год в разгаре, а невеста Лепса всё в Москве, разгуливает по красным ковровым дорожкам», — написала Алёна.

