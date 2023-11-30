44-летний ведущий Хрусталев стал отцом

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Дмитрий Хрусталев впервые стал отцом.
Об этом ведущий сообщил на музыкальной премии «Золотой граммофон». Когда Дмитрий Маликов получил свою 13 статуэтку, Хрусталев сказал, что это его счастливое число, ведь в этот день родилась его дочь.
Жена комика экс-солистка группы «Фабрика», певица Мария Гончарук. Пара поженилась в 2019 году.
До брака у Хрусталева был роман с ведущей Екатериной Варнавой.
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«13-го числа у меня родилась дочь!»,— воскликнул он.
До брака у Хрусталева был роман с ведущей Екатериной Варнавой.
«К Хрусталеву отношусь с уважением и трепетом, люблю его маму. Желаю ему счастья, переживаю за него. Мы очень часто ведем корпоративы, между нами осталась рабочая химия», —рассказала Варнава в шоу Иды Галич на YouTube «Есть вопросики».Читайте также:
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