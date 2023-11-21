Стало известно о романе 72-летнего режиссёра Учителя с 26-летней девушкой

Фото: istockphoto/Irina Gutyryak
У 72-летнего российского режиссера Алексея Учителя роман с 26-летней Софьей Мелединой.
Super.ru сообщает, что пара вместе посетила премьеру фильма «Слово пацана. Кровь на асфальте» в столице. В кинозале возлюбленные активно общались, а после премьеры уехали в квартиру режиссера, которая располагается на Патриарших прудах.
Сообщается, что режиссёр познакомился с девушкой во время её обучения в его мастерской во ВГИКе. В 2021 году Меледина окончила режиссерский факультет и в феврале родила дочь Нину. Пара не афишировала свой роман.
В 2023 году на кинофестивале в Выборге пара представила совместную работу «Миттельмарш», Меледина выступила режиссером, а Учителем продюсером.
По некоторым данным, режиссёр до сих пор в браке со своей первой женой Кирой Саксаганской. В 1992 году она родила Учителю сына Илью. Со своей экс-возлюбленной, актрисой Юлией Пересильд, режиссёр встречался на протяжении 15 лет. За эти годы у пары родились двое дочерей — Анна и Мария.
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Сообщается, что режиссёр познакомился с девушкой во время её обучения в его мастерской во ВГИКе. В 2021 году Меледина окончила режиссерский факультет и в феврале родила дочь Нину. Пара не афишировала свой роман.
По некоторым данным, режиссёр до сих пор в браке со своей первой женой Кирой Саксаганской. В 1992 году она родила Учителю сына Илью. Со своей экс-возлюбленной, актрисой Юлией Пересильд, режиссёр встречался на протяжении 15 лет. За эти годы у пары родились двое дочерей — Анна и Мария.
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Мария Фирсова