52-летняя ведущая случайно оголила грудь на камеру

Фото: iStock/VladimirFLoyd
Британская актриса и ведущая Аманда Холден опубликовала видео, на котором случайно оголила грудь. Этот пост появился в ее историях на странице в Instagram*.
52-летняя знаменитость демонстрировала свой образ для работы. На видео она была в красном шелковом платье и свитере с молнией на горловине.
В какой-то момент она решила поднять нижнюю часть второй одежды и нечаянно оказалась в ситуации, когда часть груди стала видна.
Холден прикрыла этот момент эмодзи в виде апельсина и с иронией обратилась к человеку, снимавшему видео, задав ему вопрос, не заметил ли он это.
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В какой-то момент она решила поднять нижнюю часть второй одежды и нечаянно оказалась в ситуации, когда часть груди стала видна.
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Артем Кузьмин