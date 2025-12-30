57-летняя Светлана Бондарчук снялась в купальнике на Гоа
Светлана Бондарчук посвятила Крису Ри фотографии в бикини
57-летняя Светлана Бондарчук опубликовала снимки в купальнике с пляжа на Гоа.
Пост в запрещённой соцсети она посвятила памяти Криса Ри, добавив к публикации его композицию On the Beach.
«Есть песни, которые с тобою всю жизнь», — поделилась знаменитость.
В комментариях подписчики отметили, что Бондарчук выглядит эффектно, и вспомнили музыканта.
«Фигура — огонь», «Вечная память Крису Ри», «Песня моей юности», — написали юзеры.
Британский певец, гитарист и автор песен Крис Ри умер 22 декабря после непродолжительной болезни. Ему было 74 года. Он считался одним из самых успешных исполнителей Великобритании, работавших на стыке блюза, соула, поп- и софт-рока. За карьеру музыкант выпустил 25 студийных альбомов и продал свыше 30 млн пластинок.
