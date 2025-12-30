Иллюзионист СССР Эмиль Кио умер на 88-м году жизни

30 декабря 2025, 17:08

Фото: istockphoto/standret

Советский иллюзионист Эмиль Кио скончался в 87 лет. О его смерти 30 декабря сообщил генеральный директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный в своем Telegram-канале.





Эмиль Кио родился 12 июля 1938 года. В 23 года он начал помогать отцу в цирковом аттракционе, затем работал в системе «Союзгосцирка». Со временем Кио создал собственные иллюзионные номера: в 1966 году он поставил авторский иллюзионный аттракцион, с которым гастролировал в разных странах мира.





«На 88-м году умер Народный артист России Эмиль Кио», — говорится в посте Запашного.