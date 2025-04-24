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9-летняя дочка Проскуряковой и Николаева решила стать звездой

Игорь Николаев с семьей (Фото: РИА Новости/Пресс-служба телеканала «Россия 1»)

Игорь Николаев с семьей (Фото: РИА Новости/Пресс-служба телеканала «Россия 1»)

Юлия Проскурякова с мужем Игорем Николаевым не стали отговаривать свою дочку от карьеры певицы. Вероника с ранних лет занимается музыкой.
Недавно девочка выпустила премьеру под названием «Золотистый ретривер», а на днях исполнила ее в «Живом концерте» на Детском радио. Автором стихов и музыки первого хита Вероники стал Игорь Николаев.

По словам певца, его дочь тонко чувствует музыку.

«А вот долго сидеть за инструментом ей не хочется, она же нетерпеливая, как я. Характер у нее вообще мой — не подарочный. Ника, как и я в молодости, хочет, чтобы результат достигался мгновенно», — рассказывал исполнитель журналу «7Дней».

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#девочка
#николаев
#музыка
#певец
Вышедший из колонии по УДО Михаил Ефремов нарушил своё обещание
Super: вышедший по УДО Ефремов не бросил курить вопреки обещанию
24 апреля 2025, 19:22

Михаил Ефремов (Фото: кадр из передачи «Школа злословия»)

Народный артист РФ Михаил Ефремов, вышедший в начале апреля этого года из колонии по УДО, оказался в центре внимания из-за нарушенного обещания.
По данным Super.ru, актер был замечен на остановке с сигаретой. Это противоречит не только его обещанию, но и условиям условно-досрочного освобождения, связанным с проблемами сердца и лёгких.

Ранее сообщалось, что Ефремову якобы было тяжело передвигаться, однако, как сообщает источник, артист шел достаточно быстро и не страдал от одышки.

Напомним, что в 2020 году Ефремов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, стал виновником ДТП, в результате которого погиб человек. Он был осужден на семь с половиной лет лишения свободы и объявил о завершении карьеры. В 2024 году ему было предоставлено право подать ходатайство об условно-досрочном освобождении, которое суд удовлетворил 24 марта 2025 года. 9 апреля актер вышел на свободу.

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#право
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#артист
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Сергей Соседов заявил, что никто не заметил отсутствия в России Веры Брежневой
24 апреля 2025, 18:13

Вера Брежнева (Фото: Инстаграм* @ververa)

Сергей Соседов заявил, что никто не заметил отсутствия в РФ Веры Брежневой, пишет NEWS.ru.
Критик подчеркнул, что никогда не считал исполнительницу талантливой.

«Она певица никакая: что она выступала в России, что нет. Никто не заметил ее отсутствия. И была ли она — Вера Брежнева?» — приводит слова Соседова NEWS.ru.

Вера Брежнева покинула Россию в 2022 году. На сегодняшний день она проживает в Италии. Недавно стало известно, что Брежнева начала сдавать свою недвижимость в Москве.

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*Запрещен в РФ
#недвижимость
#певица
#рф
#италия
#музыка
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Отец Яниса Тиммы сожалеет, что сын не бил Анну Седокову
24 апреля 2025, 17:40

Янис Тимма (фото: Instagram* @janis.timma)

Отец Яниса Тиммы Райтис продолжает нелестно высказываться о бывшей невестке Анне Седоковой. По словам мужчины, певица принесла ее сыну много горя.
Райтис выразил сожаление, что Янис не поднимал руку на артистку, так как был хорошо воспитан.

«Посмотрите на эту "настоящую" жену и мать! <…> Янис был воспитанным европейцем, у них женщин нельзя бить. Черт возьми, как жаль!» — приводит слова мужчины «Стархит».

Стоит отметить, что после смерти баскетболиста исполнительница ушла в тень на какое-то время. Недавно Анна Седокова начала принимать активное участие в различных телевизионных проектах. Янис Тимма ушел из жизни 17 декабря 2024 года.

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*Запрещен в РФ
#мать
#отец
#мужчины
#рф
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Виновных так и не нашли: жена об избиении до комы Евгения Леонова-Гладышева
Жена Евгения Леонова-Гладышева заявила, что виновных в избиении актера не нашли
24 апреля 2025, 17:13

Евгений Леонов-Гладышев (Фото: Инстаграм* @evgeniileonovgladyshev)

В августе 2018 года с Евгением Леоновым-Гладышевым произошло происшествие. Актера ждали на съёмках в Москве, но до места он так и не доехал. Звезду обнаружили без сознания у петербургского магазина и срочно госпитализировали с черепно-мозговой травмой и сломанными рёбрами. После у актёра началось кровоизлияние в мозг.
Семь лет спустя артист вместе с супругой дал интервью Андрею Малахову, в котором не стал заострять внимание на трагедии. Елена Скрипкина (Леонова) не смогла смириться с тем, что злоумышленники избежали наказания.

«Его избили – это точно! Характер повреждений говорит о том, что его избили… Здесь была какая главная мысль? Главное, чтобы он выжил! Я понимала, что у нас фактор времени очень важен… Реабилитация продолжается, последний раз мы были осенью 2024 года. Я не считала все затраты, Общий список всех затрат – они большие. Маленькая квартира, наверное, в Петербурге», — рассказала она.

Сегодня актер работает над восстановлением речи, есть вероятность возвращения в профессию.

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Николай Расторгуев не пришел на свадьбу единственной внучки

Михаил Боярский планирует выступить 9 мая, несмотря на падение со сцены

*Запрещен в РФ
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#квартира
#кома
#интервью
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#избиение
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«Это самое сексуальное: Ксения Бородина рассказала, за что полюбила Николая Сердюкова
Ксения Бородина заявила, что в Николае Сердюкове ее привлекает ум
24 апреля 2025, 16:48

Ксения Бородина и Николай Сердюков (фото: Telegram @borodylia0803)

Ведущая шоу «Последний герой» Ксения Бородина готовится к свадьбе с Николаем Сердюковым. Многие поклонники Ксении испытывают негативные чувства к ее избраннику, подозревая его в неискренности и корыстных намерениях.
Сегодня Бородину прямо спросили, почему Николай не пользуется симпатией публики. Она была возмущена критикой в адрес своего будущего мужа и заверила, что все в ее окружении очень довольны Сердюковым.

«Какой публике, простите? Все, кто его знает лично, в восторге от него. Они видят, как он любит и заботится, с какой теплотой и нежностью относится к людям», — заявила она.

Бывшая жена Курбана Омарова отметила, что женщины часто увлекаются красивыми внешностями, не замечая скрытых проблем.

Ксения уверена, что Николай — искренний человек, который не притворяется и действительно заботится о ней, делая ее счастливой. Ей также нравится, что ее жених адекватно реагирует на критику и язвительные комментарии в интернете.
«Для меня Коля — это настоящий мужчина: умный, заботливый, харизматичный и любящий, с отличным чувством юмора. Он добрый и щедрый, не притворяется и не пытается казаться тем, кем не является. Почти год он терпит всю ту ерунду, что о нем пишут и говорят, и продолжает двигаться вперед. Он не жалуется на комментарии и чужое мнение, потому что у него есть голова на плечах! И это самое привлекательное в нем!» — написала Ксения в своем блоге.
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