9-летняя дочка Проскуряковой и Николаева решила стать звездой

Игорь Николаев с семьей (Фото: РИА Новости/Пресс-служба телеканала «Россия 1»)
Юлия Проскурякова с мужем Игорем Николаевым не стали отговаривать свою дочку от карьеры певицы. Вероника с ранних лет занимается музыкой.
Недавно девочка выпустила премьеру под названием «Золотистый ретривер», а на днях исполнила ее в «Живом концерте» на Детском радио. Автором стихов и музыки первого хита Вероники стал Игорь Николаев.
По словам певца, его дочь тонко чувствует музыку.
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По словам певца, его дочь тонко чувствует музыку.
«А вот долго сидеть за инструментом ей не хочется, она же нетерпеливая, как я. Характер у нее вообще мой — не подарочный. Ника, как и я в молодости, хочет, чтобы результат достигался мгновенно», — рассказывал исполнитель журналу «7Дней».
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Екатерина Коршунова