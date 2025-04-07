«Очаровашка!»: Проскурякова показала поклонникам талант дочери от Николаева

Сегодня, 7 апреля, свой 49-й день рождения отмечает Михаил Полицеймако — актёр театра и кино, певец, телеведущий. Зрители знают его по ролям в фильмах «ДМБ», «Записки экспедитора Тайной канцелярии» и «Биомеханика Мейерхольда».