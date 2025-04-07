«Очаровашка!»: Проскурякова показала поклонникам талант дочери от Николаева

Игорь Николаев и Юлия Проскурякова (фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
В дочери Игоря Николаева просыпаются музыкальные способности. Жена певца Юлия Проскурякова опубликовала в личном блоге видео с девочкой.
В этом году дочери Николаева и Проскуряковой исполняется всего 10 лет, однако она уже показывает успехи в творчестве, радуя своих родителей.
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«Вчера Никуся удивила меня песней Татьяны Куртуковой «Одного». Пели поздним вечерком мы с Никусиком вдвоём. Всем хорошего дня», – написала Проскурякова под видео.Пользователи Сети умилились роликом и отметили, что Ника растёт копией мамы. В лице девочки прослеживаются мягкие черты Юлии. А вот талантом наследница точно пошла в отца, добавили поклонники.
«Очаровашка! А голос-то какой звонкий. Настоящий ручеёк», «Хорошая девочка. Гордость родителей!», «Чудесная и очень талантливая», «Растёт будущая звёздочка», «Очаровательный ребёнок. Как хочется, чтобы Ника оставалась такой скромной, а слава родителей её не коснулась», – написали фанаты в комментариях.Читайте также:
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Анастасия Чинкова