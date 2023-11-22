Адвокат Исаев заявил о возможном привлечении к уголовной ответственности Шарлота

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Член Адвокатской палаты г. Москвы адвокат Леонид Исаев заявил, что скандального певца шарлота могут привлечь к уголовной ответственности в том случае, если обнаружат дискредитацию ВС РФ с его стороны.
«Если в его словах обнаружатся признаки состава преступления в виде публичной дискредитации Вооруженных сил РФ, то он может быть привлечен и к уголовной ответственности», – пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Исаев.
Сейчас исполнителю грозит ответственность за умышленную порчу паспорта РФ в виде штрафа от ста до трёхсот тысяч рублей.
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