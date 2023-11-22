SHOT: Певец Шарлот был задержан после своего возвращения из Еревана в Петербург

Скандально известный певец Эдуард Шарлот, который ранее сжёг на камеру российский паспорт, был задержан нарядом полиции в аэропорту Пулково сразу после того, как прилетел из Еревана в Санкт-Петербург. Об этом сообщает 22 ноября Telegram-канал SHOT.