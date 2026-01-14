Адвокат описала процесс выселения Долиной из квартиры в Хамовниках
Адвокат Ирина Зуй прокомментировала решение покупательницы квартиры певицы Ларисы Долиной в Хамовниках Полины Лурье выселить артистку при помощи судебных приставов. Об этом пишет aif.ru.
После подачи заявления судебный пристав выносит постановление, устанавливающее срок для добровольного исполнения. Обычно этот срок составляет пять дней. Документ направляется должнику через портал «Госуслуги» или по почте заказным письмом, пояснила адвокат. Отсчет срока начинается с момента получения постановления.
Зуй отметила, что если к указанной дате певица не освободит квартиру добровольно, судебные приставы будут вынуждены прибегнуть к силовым мерам. В соответствии с законом, в присутствии взыскателя и понятых, замки будут вскрыты, а недвижимость фактически передана новой владелице с составлением акта.
