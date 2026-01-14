Тимоти Шаламе впервые выложил фото с Кайли Дженнер сразу после слухов о тайной свадьбе
После церемонии «Золотой глобус» в сети начали активно обсуждать возможную тайную свадьбу звезд Кайли Дженнер и Тимоти Шаламе. Об этом пишет таблоид Reality Tea.
Пара начала встречаться в начале 2023 года. Изначально многие считали их роман маркетинговым ходом для продвижения нового фильма актёра, хотя в последнее время такое мнение появляется все реже.
Отмечается, что Дженнер поддерживала своего партнера на церемонии вручения награды. Модель не выходила с актером на красную дорожку, но находилась в зале во время мероприятия.
Поводом для слухов о свадьбе стала табличка с двойной фамилией «Дженнер-Шаламе» на месте, где сидела звездная пара. Фанаты сразу выразили радость в соцсетях, комментируя «важное событие».
Однако инсайдер издания E!News поспешил опровергнуть информацию о свадьбе, говоря, что фото таблички могло быть сгенерировано с помощью искусственного интеллекта. При этом 13 января Шаламе опубликовал в личном блоге серию снимков, сделанных после «Золотого глобуса». Первое фото особенно взбудоражило поклонников.
«Спасибо, спасибо, спасибо! Словами не описать, как я благодарен!», — написал он в посте.На одном из кадров звезда вместе с Дженнер держит награду — статуэтку, которую он получил как «лучший актер мюзикла или комедии» за роль в фильме «Марти Великолепный». На фото Шаламе довольно смотрит в объектив, а рядом заметна рука Кайли.
По информации Daily Mail, это стало первым случаем, когда Шаламе упомянул возлюбленную в своих соцсетях.