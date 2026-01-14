Тимоти Шаламе впервые выложил фото с Кайли Дженнер сразу после слухов о тайной свадьбе

14 января 2026, 02:06

Кайли Дженнер (Фото: Instagram* @kyliejenner)

После церемонии «Золотой глобус» в сети начали активно обсуждать возможную тайную свадьбу звезд Кайли Дженнер и Тимоти Шаламе. Об этом пишет таблоид Reality Tea.





Пара начала встречаться в начале 2023 года. Изначально многие считали их роман маркетинговым ходом для продвижения нового фильма актёра, хотя в последнее время такое мнение появляется все реже.



Отмечается, что Дженнер поддерживала своего партнера на церемонии вручения награды. Модель не выходила с актером на красную дорожку, но находилась в зале во время мероприятия.





Кайли Дженнер готова на всё ради свадьбы с Шаламе — даже оплатить его переезд

Тимоти Шаламе (Фото: Instagram* @tchalamet)

«Спасибо, спасибо, спасибо! Словами не описать, как я благодарен!», — написал он в посте.