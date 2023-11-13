Певец Шарлот заявил о намерении вернуться в Россию

Фото: iStock/yanik88
Российский певец Шарлот, публично сжёгший свой паспорт, заявил, что хочет вернуться на родину, но не имеет на это средств. Об этом он сообщил в своих соцсетях.
«Я наметил вернуться в Россию. Это решение осознанное. К сожалению, отсутствуют средства на билет, но есть десятки тысяч преданных слушателей, а так же родные, знакомые и вроде как друзья. Пожалуйста, накиньте денег на билет», — обратился к своим подписчикам Шарлот.
Исполнитель дал обещание, что сразу же прилетит в Россию, как только появятся деньги. Он даже построил планы, которые собирается реализовать на родине. Так, он заявил, что займётся созданием нового альбома, который никак не будет связан с политикой и спецоперацией на Украине.
Напомним, что 26 июля Шарлот опубликовал видеоролик, на котором сжигает российский паспорт. Свои действия он подкрепил словами о том, что больше не считает себя гражданином России.
Читайте также:
Общественники требуют посадить Слепакова* на пять лет из-за пародии на SHAMAN
Наталью Орейро требуют лишить российского гражданства после участия в гей-параде
Актёр Смольянинов* сбежал из страны и оставил маме кредит в 95 тысяч рублей
*признаны Минюстом РФ иноагентами
Анастасия Чинкова