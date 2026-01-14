Актёр и телеведущий Игорь Золотовицкий скончался от рака желудка
Причиной смерти российского актёра и телеведущего Игоря Золотовицкого стала онкология. Как сообщает Telegram-канал Shot, у артиста диагностировали рак желудка.
Игорь Золотовицкий известен как актёр театра и кино, заслуженный артист России и лауреат премии «Фигаро». Широкой аудитории он запомнился по ролям в сериалах и фильмах «Марш Турецкого», «Каменская 3», «Люба, дети и завод», «Улица Шекспира», «Быстрее, чем кролики» и других проектах.
С 2013 года Золотовицкий занимал пост ректора Школы-студии МХАТ, активно занимаясь педагогической и общественной деятельностью. Его вклад в развитие российского театра и кино неоднократно отмечался профессиональным сообществом.
