Александр Домогаров раскрыл, кто вытащил его из «пены» и спас от депрессии

11 апреля 2026, 16:47

Домогаров рассказал, как умершая от онкологии жена спасала его от депрессии

Александр Домогаров (Фото: кадр из сериала «Капкан на судью»)

62-летний народный артист России Александр Домогаров в беседе с «Караваном историй» признался, что его вторая жена Ирина Гуненкова спасала его от депрессии и находилась рядом в трудные моменты.





Гуненкова ушла из жизни летом 2023 года — онкология забрала её.

«Тогда свалилось на меня всё: и популярность, и востребованность, и бесконечная работа, жизнь за границей, и деньги... Но ведь вместе со всем этим сколько было вокруг пены, в которой я плавал, и мне это стало нравиться. Кто меня вылавливал из этой пены, в которой я начал захлебываться, закричал SOS, и кто тогда вернул меня на берег? Ира. Кто меня держал за руку, когда меня накрывала депрессия? Ира. Кто мне ночью давал советы и делал расклады моей жизни? Ира. Она была больше чем друг и родной человек», — рассказал Александр.