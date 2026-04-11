Александр Домогаров раскрыл, кто вытащил его из «пены» и спас от депрессии
Домогаров рассказал, как умершая от онкологии жена спасала его от депрессии
62-летний народный артист России Александр Домогаров в беседе с «Караваном историй» признался, что его вторая жена Ирина Гуненкова спасала его от депрессии и находилась рядом в трудные моменты.
Гуненкова ушла из жизни летом 2023 года — онкология забрала её.
«Тогда свалилось на меня всё: и популярность, и востребованность, и бесконечная работа, жизнь за границей, и деньги... Но ведь вместе со всем этим сколько было вокруг пены, в которой я плавал, и мне это стало нравиться. Кто меня вылавливал из этой пены, в которой я начал захлебываться, закричал SOS, и кто тогда вернул меня на берег? Ира. Кто меня держал за руку, когда меня накрывала депрессия? Ира. Кто мне ночью давал советы и делал расклады моей жизни? Ира. Она была больше чем друг и родной человек», — рассказал Александр.Близость к бывшей жене мешала Домогарову строить новые отношения. При этом он не жалеет о разводе с Ириной.