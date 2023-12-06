Александр Лазарев занял пост главного режиссёра Театра Российской армии

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
Народный артист России Александр Лазарев занял пост главного режиссёра Центрального академического театра Российской Армии. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Ранее сообщалось, что генеральный директор Большого театра Владимир Урин покинул свой пост по собственному желанию. Официального комментария о причинах такого решения не поступало, однако существует две версии. По одной из них Урин подал заявление на увольнение из-за своей позиции относительно спецоперации на Украине. Он якобы входил в чисто деятелей культуры, которые высказывались против её проведения. По второй версии решение связано с трудностями в работе. В частности, из-за ежегодных проблем с продажей билетов на балет «Щелкунчик».
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