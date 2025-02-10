Алексей Кортнев сделал важное заявление о переезде в США после начала СВО

Алексей Кортнев (фото: Instagram* @alekseikortnev)
Лидер группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев в своих соцсетях заявил, что не покидал Россию после начала СВО.
Кортнев назвал фейками новости о том, что он переехал жить в США после начала конфликта на Украине. Он подчеркнул, что за последние три года был там всего один раз.
Он также подчеркнул, что всё чаще начал выступать в других странах, однако доходы от его концертов поступают в российский бюджет. К тому же, продолжил Кортнев, его концерты не имеют антироссийской окраски, а сам он исправно платит налоги в России.
В дополнение к этому артист подчеркнул, что не имеет американского гражданства и недвижимости за рубежом.
Кроме того, Кортнев отметил, что его семья в 2022-2023 годах оказывала помощь беженцам из зоны боевых действий в Донбассе. Около полугода в его доме прожили молодая мама и сын, у которых погиб глава семьи. Также семьёй артиста спонсируются юные гимнастки из Курской области и новых регионов.
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«Всё это время я живу и активно работаю на родине. Здесь находится моя многодетная семья и мама-пенсионерка, о которой я забочусь», – отметил музыкант.
Он также подчеркнул, что всё чаще начал выступать в других странах, однако доходы от его концертов поступают в российский бюджет. К тому же, продолжил Кортнев, его концерты не имеют антироссийской окраски, а сам он исправно платит налоги в России.
В дополнение к этому артист подчеркнул, что не имеет американского гражданства и недвижимости за рубежом.
Кроме того, Кортнев отметил, что его семья в 2022-2023 годах оказывала помощь беженцам из зоны боевых действий в Донбассе. Около полугода в его доме прожили молодая мама и сын, у которых погиб глава семьи. Также семьёй артиста спонсируются юные гимнастки из Курской области и новых регионов.
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*запрещён в РФ
Анастасия Чинкова