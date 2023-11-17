Аллу Пугачеву заметили в монастыре на Кипре

Фото: РИА Новости/Евгения Новоженина
Певица Алла Пугачёва посетила монастырь на Кипре.
РИА Новости пишет, что артистка в солнцезащитных очках выходила из храма в сопровождении двух женщин.
Известно, что Алла Пугачёва и её муж юморист Максим Галкин находятся в кипрской столице Лимассол.
Ранее Mash писал, что Алла Пугачева может вернуться на сцену в новогодние праздники. Выступить Пугачева планирует на Кипре и в Дубае. Выступления в Москве возможны, но при условии, что они пройдут тайно.
Ранее бывший депутат Госдумы РФ Роман Худяков заявил, что певица Алла Пугачева может переехать к старшей дочери Кристине Орбакайте в США.
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Известно, что Алла Пугачёва и её муж юморист Максим Галкин находятся в кипрской столице Лимассол.
Ранее бывший депутат Госдумы РФ Роман Худяков заявил, что певица Алла Пугачева может переехать к старшей дочери Кристине Орбакайте в США.
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Мария Фирсова