Судебные приставы разыскивают внука Пугачевой из-за долгов

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
Внуком певицы Аллы Пугачевой, музыкантом Никитой Пресняковым и его супругой заинтересовались судебные приставы.
Известно, что в прошлом году выручка «Нико спорт» составила 10,5 млн рублей. При этом у жены Преснякова накопилась задолженность перед ФНС на 80 тысяч рублей. Shot пишет, что причиной поиска супругов является автомобиль, который оформлен на компанию. За 2 года автомобиль собрал штрафы на 60 тысяч рублей. ГИБДД передала материалы дела в ФССП.
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