Американская кинозвезда избавилась от особняка в «Ла-Ла Ленде»

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Американская актриса Эмма Стоун нашла покупателя для своего особняка в Лос-Анджелесе менее чем за месяц, пишет New York Post (NYP). Сделку заключили на сумму 4,3 миллиона долларов.
На площади 300 квадратных метров расположены четыре спальни и четыре ванные комнаты. Интерьеры выполнены в эклектичном стиле с элементами китча, привлекают внимание множеством картин и яркой мебелью. Кухня украшена сводчатыми потолками, а в гостиной установлен камин. К особняку прилегает также гостевой домик.
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Артем Кузьмин