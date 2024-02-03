Миллиардер из Вологды купил особняк в Лондоне стоимостью $30,6 млн

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Миллиардер, сооснователь компании Playrix Игорь Бухман прошлым летом приобрёл особняк в Лондоне стоимостью около $30,6 млн. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на информированные источники.
Братья Игорь и Дмитрий Бухманы в 2001 году занялись разработкой игр, проживая в российской Вологде. В 2004 году была основана компания Playrix, специализирующаяся на компьютерных играх. Позже она переключилась на free-to-play игры для планшетов и смартфонов. В том числе, Playrix выпустила такие хиты, как Homescapes, Gardenscapes, Township и Fishdom.
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