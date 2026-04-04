«Была дерзкой и сложной»: Мамаева вспомнила себя в 22 года
Надежда Мамаева поделилась в соцсетях воспоминаниями о своей юности и призналась, что в молодые годы отличалась непростым характером.
Она рассказала, что родилась в Анапе, а уже в 21 год переехала в Москву, где начался новый этап её жизни.
По словам Мамаевой, в возрасте 22–23 лет она была «максимально дерзкой» — с ярко выраженным юношеским максимализмом, завышенной самооценкой и нежеланием уступать. Она описала себя того периода как напористого и сложного человека, который остро реагировал на любые слова и взгляды.
Надежда также вспомнила, что в тот период вела достаточно роскошный образ жизни: у неё было сразу несколько дорогих автомобилей, а для собственной безопасности она даже носила с собой травматический пистолет с официальным разрешением.
Сейчас Мамаева с иронией оглядывается на тот этап жизни, давая понять, что со временем её взгляды и поведение изменились.
