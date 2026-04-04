Достижения.рф

«Кости, обтянутые кожей»: Мамаева рассказала о состоянии отца

Надежда Мамаева увезла тяжелобольного отца из клиники из-за отсутствия диагноза
Надежда Мамаева (Фото: Instagram* / @mamaeva_nadihope)

Надежда Мамаева поделилась в соцсетях тяжёлой историей о состоянии своего отца, который недавно оказался в больнице в крайне тяжёлом состоянии.



По её словам, семье пришлось принять непростое решение — забрать его из одной клиники и перевести в другое медицинское учреждение.

Причиной стало то, что в течение месяца врачи не могли поставить точный диагноз, несмотря на дорогостоящее лечение. Как отметила Мамаева, ясность в диагнозе появилась лишь в самом конце, что и стало поводом сменить специалистов.

Сейчас отец Надежды проходит лечение уже в другой клинике, где врачи работают непосредственно с его заболеванием. По словам блогера, состояние мужчины остаётся сложным, однако есть и первые положительные изменения.

Она призналась, что за время болезни отец сильно похудел и сейчас выглядит «как кости, обтянутые кожей». При этом он отказывается от еды, что осложняет процесс восстановления. Тем не менее появились и обнадёживающие признаки — он начал самостоятельно передвигаться.

Надежда подчеркнула, что пока рано говорить о прогнозах, но семья надеется на улучшение и продолжает бороться за здоровье близкого человека.

*принадлежит Meta, запрещённой в России
Софья Метелева

