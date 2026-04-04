«Кости, обтянутые кожей»: Мамаева рассказала о состоянии отца
Надежда Мамаева поделилась в соцсетях тяжёлой историей о состоянии своего отца, который недавно оказался в больнице в крайне тяжёлом состоянии.
По её словам, семье пришлось принять непростое решение — забрать его из одной клиники и перевести в другое медицинское учреждение.
Причиной стало то, что в течение месяца врачи не могли поставить точный диагноз, несмотря на дорогостоящее лечение. Как отметила Мамаева, ясность в диагнозе появилась лишь в самом конце, что и стало поводом сменить специалистов.
Сейчас отец Надежды проходит лечение уже в другой клинике, где врачи работают непосредственно с его заболеванием. По словам блогера, состояние мужчины остаётся сложным, однако есть и первые положительные изменения.
Она призналась, что за время болезни отец сильно похудел и сейчас выглядит «как кости, обтянутые кожей». При этом он отказывается от еды, что осложняет процесс восстановления. Тем не менее появились и обнадёживающие признаки — он начал самостоятельно передвигаться.
Надежда подчеркнула, что пока рано говорить о прогнозах, но семья надеется на улучшение и продолжает бороться за здоровье близкого человека.
