Бывшего мужа Кэти Перри допросили в связи с обвинениями в сексуальном насилии

Фото: istock / Motortion
Полиция Лондона допросила бывшего мужа американской певицы Кэти Перри, британского актера и комика Рассела Брэнда, по обвинениям в предполагаемых сексуальных преступлениях. Об этом сообщает The Times.
В сентябре появились сообщения о обвинениях в изнасиловании, сексуальных домогательствах и эмоциональном насилии против актера. Четыре женщины выдвинули обвинения, одна из которых была несовершеннолетней на момент предполагаемых действий в период с 2006 по 2013 годы. Рассел Брэнд опровергает эти обвинения.
Читайте также:
Учительница совратила ученика после концерта Лил Уэйна
Появились подробности смерти новосибирской эскортницы, чье тело залили бетоном
Мужчина, который угрожал жене военкора Александра Коца, задержан
Артем Кузьмин